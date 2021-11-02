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Оператор ПХГ и УЭБ запускают торговлю нерастаможенным газом
15:57 02.11.2021 |
АО "Укртрансгаз", исполняющее функции Оператора ПХГ Украины, и ООО "Украинская энергетическая биржа" с 1 ноября предоставили заказчикам услуг украинских газохранилищ возможность торговли нерастаможенным газом, что сохраняется в режиме "таможенный склад", на электронной платформе УЭБ, сообщили обе компании 2 ноября.
"В настоящее время система обеих компаний, задействованных в проведении торгов, уже протестирована, функционал отработан и начат прием заявок на аккредитацию от участников рынка, желающих присоединиться к процедуре биржевых торгов", - отметили в "Укртрансгазе", передает Энергореформа.
В свою очередь, как пояснили на УЭБ, принимать участие в торгах могут как резиденты Украины, так и нерезиденты, пользующиеся возможностью хранить импортируемый газ в режиме "таможенный склад" до 1095 дней без уплаты таможенных платежей и НДС, а также покупатели, желающие приобрести газ в ПХГ. Новая услуга дополнила введенную весной опцию биржевых торгов растаможенным газом на внутрисуточном рынке УЭБ.
"Новый механизм несколько отличается от уже предложенных УЭБ, поскольку предусматривает предварительную блокировку продавцом газа, переходящего в собственность покупателя, только после полной оплаты его стоимости", - дополнили на бирже.
Согласно сообщению "Укртрансгаза", новая услуга сохраняет ряд преимуществ в виде минимизации документооборота, а также перехода торгов в онлайн с привлечением максимально широкого круга участников.
"Однако главным преимуществом новой услуги Оператора и УЭБ является безопасность участников торгов. Разработанный алгоритм позволяет избежать любых рисков, связанных с передачей газа или переводом средств. Также он предотвращает участие в торговых операциях недобросовестных контрагентов с неподтвержденными активами", - пояснил Оператор ПХГ.
По словам и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергея Переломы, новый продукт открывает целый спектр возможностей: от облегчения и ускорения процедур до более высокой конкуренции и, соответственно, лучших коммерческих предложений.
"В условиях нынешнего непростого рынка это важно, как никогда. Приглашаем компании проходить аккредитацию и присоединяться к торгам. Мы сделали все возможное, чтобы процесс был для вас максимально удобным, понятным и безопасным", - подчеркнул Перелома, слова которого приводятся в сообщении "Укртрансгаза".
В свою очередь, по глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский уточнил, что новый сервис позволит торговать газом на украинской бирже иностранным трейдерам.
"Украинский рынок, украинские газохранилища и технические ресурсы УЭБ создают невероятный потенциал для запуска мощного украинского газового хаба. Сегодня мы открываем украинский биржевой рынок для Европы. Мы очень надеемся, что делаем нужные и своевременные вещи именно сейчас", - подчеркнул Дубовский, которого цитирует пресс-служба УЭБ.
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