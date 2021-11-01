Импорт электроэнергии из Беларуси и РФ. Регулятор разблокировал аукционы Укрэнерго

Окружной административный суд Киева возобновил аукционы Укрэнерго на доступ к пропускной способности межгосударственных линий электропередач в ноябре, которые были заблокированы предыдущим решением суда по иску ДТЭК Западэнерго, сообщает пресс-служба госкомпании.

Суд удовлетворил ходатайство энергетического регулятора (НКРЭКУ) об отмене мер обеспечения иска ДТЭК Западэнерго, отметили в Укрэнерго. Аукционы на доступ к пропускной способности межгосударственных линий электропередач должны возобновиться с 30 октября.

В Укрэнерго сейчас проводят технические работы, которые позволят возобновить проведение аукционов на электронной платформе, с учетом того, что месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям прошел по резервной процедуре.

В Укрэнерго планируют провести суточные аукционы с 1 ноября 2021 и аукционы в день поставки с 3 ноября 2021 года на электронной платформе.