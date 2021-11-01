Украина планирует импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР

У Украины на ноябрь уже есть контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики, заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

"Государственная компания Центрэнерго планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - сказал Власенко.

Также отмечается, что доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в большинстве своем обеспечивает украинский уголь.

"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения", - отметил замминистра.

Власенко также отметил, что в следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн тонн.

"Минэнерго в ежедневном режиме контролирует поступление и срабатывание угля на тепловых электростанциях. По состоянию на 29 октября в работе - 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных. Уголь поступает на тепловые электростанции достаточно ритмично, чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации", - говорится в сообщении.