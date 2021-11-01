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Склонение к переговорам с ОРДЛО и Газпромом. Энергетическая ловушка для Зеленского
08:32 01.11.2021 |
Белорусь (читай Россия) не будет поставлять электроэнергию в Украину в ноябре. Это политическое решение, принятое в Кремле. На Банковой нужно принять не менее "сложное" решение: деньги на удешевление энергоресурсов можно взять с "Большого строительства", с оборонного заказа или новых супердорогих долгов.
Этот отопительный сезон будет даже тяжелее, чем в 2014 году. Угля меньше необходимого в 3,8 раз. Но эта нехватка будет перекрыта импортом из целого ряда стран и это будет стоить нам примерно дополнительный миллиард долларов (нехватка примерно 5 млн тонн по 200 долларов за тонну). И это оптимистический минус.
Газа нам хватит до начала февраля, если конечно россияне не пойдут на остановку прокачки газа (они могут остановить прокачку в любой момент), хотя вероятность такого сценария пока не слишком высока. И придется докупать газ по тысяче долларов за тысячу кубометров.
Кто виноват? Ответа однозначного нет, так как виноваты здесь и министр энергетики, и частично повлекшая эту историю зарегулированность рынка, и невероятный скачок цен на газ, который выгоден прежде всего РФ, США и Катару, и руководство НАК, которое не закупило газ раньше, и руководство углепрома, ведь именно государственные шахты провалили план добычи, а государственные Центрэнерго и Энергоатом загнаны в катастрофический ущерб. Проблема с "кто виноват", к сожалению, лежит в той плоскости, что даже козла отпущения не назначат. Просто кто-то поговорит в разных эфирах. А вот работу над ошибками никто даже не собирается делать.
Что хотят россияне
Отказ россиян дать нам электроэнергию связан с несколькими причинами. Первая - мы вынуждены будем сжигать уголь, которого и так не хватает. Вторая - россияне четко поняли, что украинская власть, в силу разных обстоятельств, будет играть в погружение украинцев в теплую ванну. Казалось бы, уже сейчас следует начать говорить об экономии электроэнергии, об уменьшении вечернего освещения городов и т.д. Вместо этого создается впечатление, что у нас все просто прекрасно и никаких проблем нет.
И, наконец, третья причина - принуждение Украины к прямым контрактам с Газпромом и прямым переговорам с ОРДЛО. Россияне прекрасно понимают, о чем почему-то не говорят в наших эфирах: реальные проблемы у нас начнутся с нового отопительного сезона, ведь денег на закупку газа и угля для следующего сезона просто не будет, если все будет идти так, как сейчас. А кадровые изменения в этой сфере мы пока не видим. Не видим мы и желания разобраться, что делать. Россияне играют в долгую и этот год они потратят на затягивание энергетической удавки, параллельно коррупционируя и замазывая в скандалы всех тех, кто захочет построить другую энергетическую модель.
Как результат, промежуточный "час Ч" наступит через год, когда начнется отопительный сезон 2022-23. Именно к этой дате россияне будут готовить и международное мнение европейцев, и внутреннюю медиа истерию в Украине. Пока у нас никто даже не хочет думать о столь далеких проблемах.
Есть еще одна важная дата, о которой мы не хотим говорить: 1 января 2025 года, когда истекает контракт на транзит российского газа и когда в нашей трубе, наверное, не будет российского газа вообще. Собственно, если мы не сдадимся в этом году, то должны помнить и быть готовыми к угрозе-2024.
Что делать
1. Нужно ответить на главный тезис, который россияне будут продавливать в наших эфирах: Украина покупает российский газ, на котором зарабатывают условные швейцарские прокладки, за которыми стоят украинские чиновники.
2. СНБО приняло несуразное решение о возможности отбирать месторождения у тех компаний, которые не начали добычу. Сейчас на уровне Кабмина просто саботируют данное решение (нужно разработать нормативку). Но в нынешней ситуации, пожалуй, стоит вызвать всех владельцев этих месторождений, понять, на каком этапе они находятся (разведка, ничего не делают, как быстро можно запуститься) и дальше принять не волюнтаристское решение о том, как отобрать и отдать своим, а понять, как помочь максимально быстро приступить к добыче.
3. Государство уже вчера должно было объявить конкурсы на добычу газа на разведанных площадях. Мы должны в кратчайшие сроки запустить сюда инвесторов, имеющих технологии. И если Укргаздобыча не справляется, значит, нужно менять его руководство и запускать инвестора с технологиями. Этого не делается исключительно из-за коррупционности этой сферы.
4. Надо сменить все руководство Минэнерго и особенно тех, кто отвечает за угольную отрасль. Провал добычи на государственных шахтах вызван не только отсутствием средств, но, прежде всего, коррупцией и отсутствием контроля и государственной политики в этой области.
5. Ввести режим экономии электроэнергии уже сейчас.
6. Просмотреть бюджет 2022 года, который написан, исходя из цены на газ в 220$. Бюджет должен быть построен таким образом, чтобы не только население, но и промышленность могла получить дешевый газ. Проще говоря, нужно решить, что более важно для выживания страны: строительство дорог или сохранение конкурентной промышленности.
7. Начать переговоры с США о начале строительства АЭС, как это было обещано во время визита Зеленского в Вашингтон. Это, конечно, вопрос не одного года, но чем дольше мы тянем, тем больше шансов у россиян нас придавить.
8. Начать переговоры с Германией об обещанном миллиарде на зеленую энергетику. Первые деньги и первые станции должны зайти в 2022 году. А для этого нужно сейчас направить усилия всей нашей дипломатии на этот вопрос.
9. Правительство должно наконец-то утвердить водородную программу для Украины, исходя из тех вызовов, которые есть сегодня, и помня о том, что ЕС считает нас одним из важнейших потенциальных поставщиков водорода в Европу.
10. Отдельно нужно сейчас понять, что мы делаем с дизелем и бензином (мы критически зависимы от Беларуси) и с производством биоэтанола на территории Украины. Наверное, пришло время за одну гривну продать Дрогобычский НПЗ под инвестобязательства и отдельно предоставить льготы производителям биоэтанола.
Это краткий план, который, конечно, следует совершенствовать. Но я пишу о том, что лежит на поверхности и что можно реально сделать в короткий промежуток времени.
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