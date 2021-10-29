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Молдова договорилась с «Газпромом» на условиях Кишинева – МИД
23:01 29.10.2021 |
Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.
Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД Молдовы.
Сегодня вечером в Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны достигли договоренности по формуле цены, аудиту долга Moldova-Gaz и дальнейшему диалогу по погашениям, сообщили в МИД.
Соглашение также предусматривает продление предварительного контракта между "Газпромом" и "Молдова-Газ" еще на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдавской стороной.
Поставки природного газа начнутся 1 ноября 2021г.
В октябре Республика Молдова получила недостаточные объемы газа от Газпрома на основании продления срока действия контракта в месяц с трехкратным повышением цены. Разницу в объеме газа закупил государственный Energocom по рыночным ценам.
Напомним, правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.
Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что "Газпром" в рамках переговоров о поставках газа требует, чтобы Молдова изменила свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложила реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.
25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика - молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.
Еврокомиссия уже выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление газового кризиса.
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