Молдова договорилась с «Газпромом» на условиях Кишинева – МИД

Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД Молдовы.

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны достигли договоренности по формуле цены, аудиту долга Moldova-Gaz и дальнейшему диалогу по погашениям, сообщили в МИД.

Соглашение также предусматривает продление предварительного контракта между "Газпромом" и "Молдова-Газ" еще на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдавской стороной.

Поставки природного газа начнутся 1 ноября 2021г.

В октябре Республика Молдова получила недостаточные объемы газа от Газпрома на основании продления срока действия контракта в месяц с трехкратным повышением цены. Разницу в объеме газа закупил государственный Energocom по рыночным ценам.

Напомним, правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что "Газпром" в рамках переговоров о поставках газа требует, чтобы Молдова изменила свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложила реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.

25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика - молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.

Еврокомиссия уже выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление газового кризиса.