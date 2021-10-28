Энергоатом допускает создание резерва электроэнергии за счет импорта из Беларуси

НАЭК "Энергоатом" планирует создать резерв электроэнергии на осенне-зимний период 2021/2022 годов и допускает резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Энергоатом.

"Энергоатом рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии в соответствии с требованиями режима работы Объединенной энергетической системы Украины. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси. Наличие такой возможности позволит создать резерв мощности на случай внештатных ситуаций при аномальных температурах, обеспечив потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке", - обїяснили в компании.

Отмечается, что Энергоатом принимает меры по минимизации возможных рисков стабильной работы в наиболее холодное время года. Рассматривать возможность импорта электроэнергии из Беларуси компанию побудило значительное уменьшение доли тепловой генерации в энергобалансе страны (в том числе и в результате дефицита и высоких цен на уголь и газ на мировых рынках) и постепенное ее замещение атомной генерацией.

Согласно сообщению, этой зимой доля атомной генерации в энергобалансе достигнет 70% и впервые в истории Украины будут работать по меньшей мере 14 из всех 15 энергоблоков отечественных АЭС.

Как сообщалось, 27 октября 2021 года по результатам аукциона на доступ к межгосударственным пересечениям (импорт/экспорт электроэнергии) Энергоатом приобрел 885 МВт пропускной способности из Беларуси на ноябрь.

Запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России действует до 1 ноября и по состоянию на 28 октября НКРЭКУ не продлевало действие этого ограничения.

Ранее Министерство энергетики Украины заявляло, что не рассматривает вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона.