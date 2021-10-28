Украина за 9 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,1%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,9% (на 5 млрд 923,6 млн кВт-ч) – до 92 млрд 161,9 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,7% – до 38 млрд 952,2 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 21 млрд 697,8 млн кВт-ч (+6,5% к январю-сентябрю-2020), топливная – 2 млрд 435,3 млн кВт-ч (+2,4%), машиностроительная – 2 млрд 581,4 млн кВт-ч (+14,4%), химическая и нефтехимическая – 3 млрд 320,7 млн кВт-ч (+7,1%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 158,8 млн кВт-ч (+0,2%), строительных материалов – 1 млрд 962,9 млн кВт-ч (+17,1%), другая – 3 млрд 795,4 млн кВт-ч (+6,5%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 633,3 млн кВт-ч (-5,9%), транспортные – 4 млрд 505,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 770,1 млн кВт-ч (+15%).
Население страны за девять месяцев этого года потребило 28 млрд 95,2 млн кВт-ч (+5,6%), коммунально-бытовые потребители – 10 млрд 985,6 млн кВт-ч (+6,8%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 219,8 млн кВт-ч (+18,1%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам девяти месяцев не изменилась – 42,3%, а доля населения снизилась с 30,9% до 30,5%.
В сентябре-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,3% (на 571,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 11 млрд 434,2 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 5,3% (на 471,8 млн кВт-ч), до 9 млрд 411,2 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-сентябре 2020 и 2021гг:
|Категории потребителей
|9 мес-2020
|9 мес-2021
|изм.
|изм.
|9 мес-2020
|9 мес-2021
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|106 128,6
|112 651,4
|6 522,8
|6,1
|Потребление э/э (нетто)
|86 238,4
|92 161,9
|5 923,6
|6,9
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|36 493,4
|38 952,2
|2 458,8
|6,7
|42,3
|42,3
|в том числе:
|- металлургическая
|20 366,7
|21 697,8
|1 331,0
|6,5
|23,6
|23,5
|- топливная
|2 378,9
|2 435,3
|56,4
|2,4
|2,8
|2,6
|- машиностроительная
|2 256,6
|2 581,4
|324,8
|14,4
|2,6
|2,8
|- химическая и нефтехимическая
|3 099,9
|3 320,7
|220,9
|7,1
|3,6
|3,6
|- пищевая и перерабатывающая
|3 152,0
|3 158,8
|6,8
|0,2
|3,7
|3,4
|- строительных материалов
|1 676,9
|1 962,9
|286,0
|17,1
|1,9
|2,1
|- другая
|3 562,4
|3 795,4
|233,0
|6,5
|4,1
|4,1
|2. Сельхозпотребители
|2 798,4
|2 633,3
|-165,1
|-5,9
|3,2
|2,9
|3. Транспорт
|4 117,0
|4 505,7
|388,7
|9,4
|4,8
|4,9
|4. Строительство
|669,9
|770,1
|100,2
|15,0
|0,8
|0,8
|5. Коммунально-бытовые потребители
|10 289,0
|10 985,6
|696,6
|6,8
|11,9
|11,9
|6. Другие непромышленные потребители
|5 264,6
|6 219,8
|955,2
|18,1
|6,1
|6,7
|7. Население
|26 606,1
|28 095,2
|1 489,1
|5,6
|30,9
|30,5
Данные: Минэнерго