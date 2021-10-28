Украина за 9 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,1%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,1% (на 6 млрд 522,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 112 млрд 651,4 млн кВт-ч, свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,9% (на 5 млрд 923,6 млн кВт-ч) – до 92 млрд 161,9 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,7% – до 38 млрд 952,2 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 21 млрд 697,8 млн кВт-ч (+6,5% к январю-сентябрю-2020), топливная – 2 млрд 435,3 млн кВт-ч (+2,4%), машиностроительная – 2 млрд 581,4 млн кВт-ч (+14,4%), химическая и нефтехимическая – 3 млрд 320,7 млн кВт-ч (+7,1%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 158,8 млн кВт-ч (+0,2%), строительных материалов – 1 млрд 962,9 млн кВт-ч (+17,1%), другая – 3 млрд 795,4 млн кВт-ч (+6,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 633,3 млн кВт-ч (-5,9%), транспортные – 4 млрд 505,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 770,1 млн кВт-ч (+15%).

Население страны за девять месяцев этого года потребило 28 млрд 95,2 млн кВт-ч (+5,6%), коммунально-бытовые потребители – 10 млрд 985,6 млн кВт-ч (+6,8%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 219,8 млн кВт-ч (+18,1%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам девяти месяцев не изменилась – 42,3%, а доля населения снизилась с 30,9% до 30,5%.

В сентябре-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,3% (на 571,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 11 млрд 434,2 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 5,3% (на 471,8 млн кВт-ч), до 9 млрд 411,2 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине январе-сентябре 2020 и 2021гг:

Категории потребителей 9 мес-2020 9 мес-2021 изм. изм. 9 мес-2020 9 мес-2021 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 106 128,6 112 651,4 6 522,8 6,1 Потребление э/э (нетто) 86 238,4 92 161,9 5 923,6 6,9 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 36 493,4 38 952,2 2 458,8 6,7 42,3 42,3 в том числе: - металлургическая 20 366,7 21 697,8 1 331,0 6,5 23,6 23,5 - топливная 2 378,9 2 435,3 56,4 2,4 2,8 2,6 - машиностроительная 2 256,6 2 581,4 324,8 14,4 2,6 2,8 - химическая и нефтехимическая 3 099,9 3 320,7 220,9 7,1 3,6 3,6 - пищевая и перерабатывающая 3 152,0 3 158,8 6,8 0,2 3,7 3,4 - строительных материалов 1 676,9 1 962,9 286,0 17,1 1,9 2,1 - другая 3 562,4 3 795,4 233,0 6,5 4,1 4,1 2. Сельхозпотребители 2 798,4 2 633,3 -165,1 -5,9 3,2 2,9 3. Транспорт 4 117,0 4 505,7 388,7 9,4 4,8 4,9 4. Строительство 669,9 770,1 100,2 15,0 0,8 0,8 5. Коммунально-бытовые потребители 10 289,0 10 985,6 696,6 6,8 11,9 11,9 6. Другие непромышленные потребители 5 264,6 6 219,8 955,2 18,1 6,1 6,7 7. Население 26 606,1 28 095,2 1 489,1 5,6 30,9 30,5

Данные: Минэнерго