Украина за 9 мес. увеличила производство электроэнергии на 6,2%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за девять месяцев увеличили выработку электроэнергии на 9,1% – до 61 млрд 945,7 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 25 млрд 382,3 млн кВт-ч (+26,3% к январю-сентябрю-2020), Южно-Украинской – 13 млрд 237,5 млн кВт-ч (-1,8%), Ривненской – 14 млрд 473,8 млн кВт-ч (+0,5%), Хмельницкой – 8 млрд 852,1 млн кВт-ч (+0,6%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 4,9% – до 33 млрд 307,5 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 2,4% – до 26 млрд 732,3 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 26,2%, до 6 млрд 575,2 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 45,4% – до 8 млрд 138,8 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 12,8% – до 1,24 млрд кВт-ч.
Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 10% – до 9 млрд 743,4 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54,2% (в январе-сентябре-2020 – 52,7%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,1% (32,5%), ГЭС и ГАЭС – 7,1% (5,2%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 8,5% (8,2%).
В сентябре 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 4,1% (на 457,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 11 млрд 735,2 млн кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии за девять месяцев возрос на 12,1% (на 1 млн 603,9 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14 млн 833,3 тыс.Гкал.
Как сообщалось, в конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,085 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020-м.
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-сентябрь 2020-21 гг.:
|Производители э/э
|9 мес-2020
|9 мес-2020
|9 мес-2021
|9 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|56 771,1
|52,7
|61 945,7
|54,2
|5 174,6
|9,1
|ГК ТЭС
|26 117,8
|24,3
|26 732,3
|23,4
|614,5
|2,4
|ТЭЦ и КУ
|8 911,7
|8,3
|6 575,2
|5,7
|-2 336,5
|-26,2
|ГЭС
|4 434,4
|4,1
|7 239,5
|6,3
|2 805,1
|63,3
|ГАЭС
|1 162,2
|1,1
|899,3
|0,8
|-262,9
|-22,6
|Блок-станции
|1 421,3
|1,3
|1 240,0
|1,1
|-181,3
|-12,8
|Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|8 855,0
|8,2
|9 743,4
|8,5
|888,4
|10,0
|ВСЕГО
|107 673,5
|100,0
|114 375,4
|100,0
|6 701,9
|6,2
Данные: Минэнерго