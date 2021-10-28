Украина за 9 мес. увеличила производство электроэнергии на 6,2%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-сентябре 2021 года увеличилось на 6,2% (на 6 млрд 701,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 114 млрд 375,4 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за девять месяцев увеличили выработку электроэнергии на 9,1% – до 61 млрд 945,7 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 25 млрд 382,3 млн кВт-ч (+26,3% к январю-сентябрю-2020), Южно-Украинской – 13 млрд 237,5 млн кВт-ч (-1,8%), Ривненской – 14 млрд 473,8 млн кВт-ч (+0,5%), Хмельницкой – 8 млрд 852,1 млн кВт-ч (+0,6%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 4,9% – до 33 млрд 307,5 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 2,4% – до 26 млрд 732,3 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 26,2%, до 6 млрд 575,2 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 45,4% – до 8 млрд 138,8 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 12,8% – до 1,24 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 10% – до 9 млрд 743,4 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 54,2% (в январе-сентябре-2020 – 52,7%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,1% (32,5%), ГЭС и ГАЭС – 7,1% (5,2%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 8,5% (8,2%).

В сентябре 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 4,1% (на 457,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 11 млрд 735,2 млн кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за девять месяцев возрос на 12,1% (на 1 млн 603,9 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14 млн 833,3 тыс.Гкал.

Как сообщалось, в конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,085 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020-м.

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).



Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-сентябрь 2020-21 гг.:

Производители э/э 9 мес-2020 9 мес-2020 9 мес-2021 9 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 56 771,1 52,7 61 945,7 54,2 5 174,6 9,1 ГК ТЭС 26 117,8 24,3 26 732,3 23,4 614,5 2,4 ТЭЦ и КУ 8 911,7 8,3 6 575,2 5,7 -2 336,5 -26,2 ГЭС 4 434,4 4,1 7 239,5 6,3 2 805,1 63,3 ГАЭС 1 162,2 1,1 899,3 0,8 -262,9 -22,6 Блок-станции 1 421,3 1,3 1 240,0 1,1 -181,3 -12,8 Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 8 855,0 8,2 9 743,4 8,5 888,4 10,0 ВСЕГО 107 673,5 100,0 114 375,4 100,0 6 701,9 6,2

Данные: Минэнерго