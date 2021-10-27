Спекуляции на рынке газа являются главным источником роста цен на энергоносители - Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон

Во вторник 26 октября на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон дала пресс-конференцию по итогам экстренного министерского заседания Совета ЕС. Она рассказал о результата заседания, а также анонсировала стратегию перехода от потребления природного газа к водороду от Еврокомиссии.

Еврокомиссия (ЕК) намерена ликвидировать спекуляции на рынке газа ЕС, которые, по ее мнению, являются главным источником роста цен. "Мы должны продолжать гарантировать, что европейский энергетический рынок должен быть свободен от спекуляций и манипуляций", - подчеркнула Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, добавив, что ЕК уже уполномочила регуляторов рынков электричества и газа провести анализ с целью «выявления спекулятивных тенденций», которые, как считают в Брюсселе, "являются главным источником роста цен".

"У нас есть четкий мандат от лидеров ЕС использовать все наши инструменты для решения кризиса. Еврокомиссия (ЕК) представила пакет мер, теперь мы должны продвинуть эту работу. Нам надо защищать наших потребителей и бизнес", - сказала она.

По ее словам, министры обсудили инструментарий по реагированию на кризис, который был представлен Еврокомиссией (ЕК) на саммите ЕС 21-22 октября. Немедленные краткосрочные меры в этом пакете включают рекомендации правительствам стран - членов союза оказать ограниченную целевую финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения и компаниям. В среднесрочной перспективе ЕК обещала проверить энергорынки ЕС на предмет спекулятивных практик и предложила странам ЕС рассмотреть различные пути реформирования рынков газа и электричества, включая возможность создания газовых запасов ЕС под общеевропейским контролем, а также возможность совместных закупок газа государствами сообщества. В долгосрочной перспективе ЕК выразила мнение, что только переход на альтернативную энергетику решит все энергетические и климатические проблемы сообщества.

Комментируя предложенные Еврокомиссией меры еврокомиссар предупредила, что результаты возможных реформ энергетического рынка ЕС проявятся только через несколько лет. "Предложенные Еврокомиссией среднесрочные меры [по реформе энергорынков] требуют действовать уже сейчас, несмотря на то что их результаты могут проявиться только через несколько лет, а не в ближайшие недели", - сказала она.

Она также признала, что Еврокомиссия пока не знает, как добиться отделения цен на электричество от цен на газ на рынке ЕС, с этим связано много рисков. С такой инициативой в начале октября выступила группа стран ЕС во главе с Испанией и Францией.

"Ряд стран - членов ЕС выступил с предложением разделить цены на электричество, производимое из возобновляемых источников энергии и с помощью газовой генерации, потенциально создав параллельный рынок. Пока полностью не ясно, как система с разными ценами в зависимости от разных источников энергии будет работать в реальности", - заявила она.

Симсон предупредила, что есть также предложения от других государств ЕС, которые выступают против радикальных изменений работы действующего энергорынка ЕС, поскольку это связано "с рисками его дестабилизации".

Водородное будущее

Симсон отметила, что Брюссель продолжает считать переход Евросоюза на возобновляемые источники энергии решением всех энергетических проблем Европы. При этом она признала, что ЕС для этого также будет нуждаться в атомной энергетике, а также временно продолжать использовать природный газ, как переходное топливо.

При этом ЕС намерен поэтапно отказываться от использования метана (природного газа), постепенно переходя на водород, и переориентируя газотранспортную инфраструктуру ЕС под использование водорода.

По ее словам, ЕК намерена на саммите Евросоюза в декабре представить стратегию перехода от потребления природного газа к водороду. "В декабре мы представим всеобъемлющий блок законодательных инициатив, направленный на декарбонизацию нашего газового рынка и создание рынка водорода", - сказала она.

Цена на газ на спотовых площадках в Европе с середины сентября стабильно остается выше отметки в 1 тыс. евро за 1 тыс. куб. метров. При этом в пиковые моменты уровень цен приближался к 2 тыс. евро. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан на энергию в отдельных странах уже выросли на 500-600 евро.