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У Байдена пояснили его позицию по «Северному потоку-2»
08:48 27.10.2021 |
Президент США Джо Байден не менял мнения, что российский газопровод "Северный поток-2" является фактором нестабильности для Украины и Европы, но, будучи не в состоянии помешать его достройке, администрация США переключила внимание на уменьшение негативных последствий его завершения, передает издание "Голос Америки" со ссылкой на представителя Госдепа.
"Идея достижения совместного заявления с Германией происходила из осознания, что трубопровод завершен - почти завершен, осознание, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и возможно только отсрочили бы его. Поэтому, учитывая реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией , которая позволила бы нам продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины, и при этом реагировать и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может составлять "Северный поток-2", - цитирует пресс-служба Государственного департамента слова старшего советника Байдена по глобальной энергетической безопасности Амоса Хохстейна.
Высокопоставленный чиновник США также подчеркнул, что Вашингтон находится на связи с европейскими странами и Украиной относительно поиска механизмов, которые позволили бы облегчить риски, которые могут возникнуть зимой.
Также Хохстейн отметил, что мир находится на пороге перехода к более чистой энергетике и выразил надежду на то, что в будущем Украина сохранит историческую роль в поставках энергоресурсов в Европу.
По его мнению, фактором этого станут инвестиции в Украину, обозначенные совместным заявлением США и Германии, и интеграция Украины в европейскую электросеть.
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