Минэкономики ФРГ не консультировалось с Украиной по сертификации Nord Stream 2 - Витренко

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Минэкономики Германии не консультировалось с Украиной относительно сертификации Nord Stream 2.

Как передает Укринформ, об этом Витренко заявил в Фейсбуке.

"Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому Регулятору официальное заключение, что сертификация оператора Северного Потока - 2 не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Витренко сообщил, что при этом министерство отметило перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации, среди этих стран нет Украины.

Он также напомнил, что Украина - один из основных транзитеров газа в Евросоюз.

"Мы можем рассказать, как сертификация оператора Северный Поток-2, при текущих условиях, то есть без реального обособления собственности от Газпрома, без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС ", - заявил Витренко.

Также Витренко напомнил, как действия Газпрома создавали критическую ситуацию для безопасности поставок газа в 2009, 2014, 2018 годах.

"Сейчас Газпром это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет - дайте запустить Северный Поток - 2 и получите дополнительные объемы газа", - заявил председатель правления Нафтогаза.

Также Витренко сообщил, что когда заработает Северный Поток-2, Путин сможет прекратить физический транзит через Украину. Тогда Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через Северный Поток - 2. В отличие от украинской газотранспортной системы, у Северного Потока - 2 нет резервных мощностей и нет хранилищ.

Как сообщал Укринформ, 20 октября Оператор ГТС Украины подал заявку в немецкий энергетический регулятор (Bundesnetzagentur) на участие в процедуре сертификации компании-оператора газопровода Nord Stream 2.