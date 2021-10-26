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Украина резко сократила потребление газа после его подорожания
16:32 25.10.2021 |
Объемы потребления природного газа в Украине в сентябре 2021 года составили 1 216,3 млн кубометров. Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики.
Как отметили в Минэкономики, подорожание газа стало одной из причин сокращения промпроизводства в сентябре 2021 года. В частности в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в сентябре наблюдалось уменьшение производства на 2,4% на фоне сокращения потребления природного газа из-за увеличения его стоимости, что повлияло на уменьшение распределения природного газа через местные (локальные) трубопроводы.
Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в сентябре 2021 года составила 14480,5 гривен или 543,1 долларов за 1 тыс. кубометров. По сравнению с августом цена выросла на 26,6% в гривневом эквиваленте и на 26,9% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 153,9% в гривнах и на 168,2% в долларах.
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