Украина резко сократила потребление газа после его подорожания

Объемы потребления природного газа в Украине в сентябре 2021 года составили 1 216,3 млн кубометров. Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики.

Как отметили в Минэкономики, подорожание газа стало одной из причин сокращения промпроизводства в сентябре 2021 года. В частности в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в сентябре наблюдалось уменьшение производства на 2,4% на фоне сокращения потребления природного газа из-за увеличения его стоимости, что повлияло на уменьшение распределения природного газа через местные (локальные) трубопроводы.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в сентябре 2021 года составила 14480,5 гривен или 543,1 долларов за 1 тыс. кубометров. По сравнению с августом цена выросла на 26,6% в гривневом эквиваленте и на 26,9% в долларовом. По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 153,9% в гривнах и на 168,2% в долларах.