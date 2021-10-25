Молдова объявила тендеры на закупку газа с поставкой из Украины и Румынии

Молдавское государственное предприятие Energocom объявило о серии тендеров на закупку природного газа с поставкой их от границы с Украиной (Алексеевка) или Румынии (Унгени), передает Энергореформа.

"Закупки природного газа для Молдавии проводятся в связи с исключительной ситуацией. Вслед за Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям от 13 октября 2021 года было объявлено о состоянии готовности в отношении сектора природного газа. Energocom, компания, на 100% принадлежащая государству, готовится закупить природный газ, который будет поставляться на молдавскую границу из Украины и/или Румынии", - сообщается на сайте госпредприятия.

Тендеры будут проводиться на различные периоды, начиная с краткосрочных закупок газа, "в объеме 5 млн кубометров и, возможно больше", поясняется в сообщении. Требования к поставщикам - "проверенная репутация надежной и профессиональной деятельности (лицензия на поставку газа по крайней мере в одной стране ЕС/Энергетического сообщества и более 0,3 млрд куб. м торговли газом в 2020 году).

Первый тендер на закупку 1 млн кубометров газа был объявлен 23 октября.

Предоплата осуществляется сразу, но "быстрый перевод иностранным организациям может быть осуществлен только в понедельник, 25 октября". Учитывая чрезвычайную ситуацию, Агентство государственной собственности Молдавии, единственный акционер Energocom, направит письмо-подтверждение выбранным поставщикам, что платежи будут произведены должным образом.

Секретариат Энергетического сообщества провел встречу с делегацией из Молдавии, где обсудили проблему с поставками газа в Молдавию.

В Молдове объявлено чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом, поскольку контракт на поставку природного газа между "Молдовагаз" и "Газпромом" истек 1 октября и был продлен только на месяц. Однако, уже в начале октября руководство "Молдовагаз" сообщило, что на месяц было законтрактовано на треть меньше топлива, чем необходимо Молдавии (без учета Приднестровья). И руководство молдавского предприятия регулярно просило население и предприятия снизить объемы потребления газа и по возможности перейти на альтернативные виды топлива.

В конце прошлой недели переговоры между Кишиневом и Москвой не увенчались успехом. Так в российских СМИ появилась информация со ссылкой на источник, что "Газпром" предложил справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, если Молдавия вернет долги в размере $700 млн, в то время как Молдавия настаивала на цене в два раза ниже рыночной.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия заинтересована в заключении долгосрочного контракта с "Газпромом".

"Однако цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, включая выплату исторического долга за короткий срок, выше, чем предложения на международных газовых рынках. Республика Молдова не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", - подчеркнул Спыну.

Позже официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что предприятие прекратит поставки газа в Молдову с 1 декабря, если за это время Молдавия полностью не покроет свой долг. "В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов", - сказал Куприянов.

Румынский Transgaz, оператор газопровода Яссы-Кишинев, объявил о начале проведения аукционов на венгерской платформе RBP по бронированию мощности.

Пока весь поставляемый в республику газ закупается исключительно у "Газпрома". В год Молдова потребляет около 1 млрд кубометров газа (без учета Приднестровья).