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Зеркаль о «транзитной» скидке: Этот ход может помочь энергобезопасности Украины
07:58 25.10.2021 |
Скидка на транзит газа из РФ касается только дополнительных объемов, да и вообще, выгоду от скидки получает продавец.
Так советник министра энергетики Елена Зеркаль прокомментировала для zn.ua решение СНБО о введении скидки на прокачку российского газа в ЕС.
«Как и во время рождественских распродаж, выгоду от скидки получает продавец, а не покупатель. Этот ход на самом деле может помочь Украине в вопросе энергетической безопасности. И не только во время отопительного сезона, но и в долгосрочной перспективе», - подчеркнула Зеркаль.
Отмечается, что важно помнить: предложение касается только дополнительных объемов газа, цену на прокачку по действующему контракту никто не собирается менять.
Несмотря на кризис, Россия использует украинскую газотранспортную сеть только на треть, подчеркнула советник министра, поэтому увеличение поставок газа - это общий интерес Украины и ЕС.
«Увеличение поставок через украинскую трубу - наш общий с Европой интерес. Именно поэтому Россия не хочет этого делать. Ведь на континенте сегодня - газовая война», - добавляет Зеркаль.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определили специальные условия по транспортировке дополнительных объемов природного газа по газотранспортной системе Украины в страны Европейского Союза в объеме не менее 55 млрд кубометров в год. Об этом на брифинге 22 октября по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Российский газовый монополист Газпром с начала года трижды снижал объемы транзита газа по украинской газотранспортной системе.
В сентябре 2021 года Газпром бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину. Всего в сентябре 2021 года транзит газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд кубометров.
В течение нескольких прошедших месяцев цена природного газа на европейском рынке выросла в несколько раз и достигала 2000 долл. за 1 тыс. кубометров.
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