Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

20 из 27 стран Евросоюза ввели или анонсировали меры в поддержку потребителей и бизнеса в связи с ростом цен на энергоносители.

Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Рост цен на энергоносители серьезно беспокоит потребителей и бизнес, и мы знаем, что это глобальная ситуация. В краткосрочной перспективе мы должны поддержать уязвимых потребителей и бизнес, которые испытали сильное влияние. Страны-члены уже делают это. Около 20 стран-членов приняли меры или объявили о них", - сказала фон дер Ляйен.

"Но это лишь краткосрочные вещи. Если взглянуть на среднюю и долгосрочную перспективу, мы будем работать над дополнительными шагами.

Чтобы повысить устойчивость и независимость, мы согласились изучить, как создать стратегические газовые резервы, и также изучить возможность совместной закупки. Мы будем расширять нашу работу с различными поставщиками, чтобы диверсифицировать поставки. И мы должны ускорить работу над интерконнекторами", - добавила она.

Параллельно Еврокомиссия проведет оценку функционирования рынка газа и электроэнергии, а также рынка квот на углеродные выбросы, и предоставит соответствующий отчет.

По итогам саммита лидеры ЕС озвучили список шагов, к которым предлагают прибегнуть в связи со значительным ростом цен на энергоресурсы.

13 октября Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительном росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.

Неотложные меры по защите потребителей и бизнеса предусматривают предоставление экстренной поддержки доходов малообеспеченным потребителям, например, с помощью ваучеров или частичной оплаты счетов.