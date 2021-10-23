В Украине введут новый формат платежек с информацией об энергоэффективности

Законом "Об энергетической эффективности" предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставкам природного газа и электрической энергии.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Как сообщалось, 21 октября Верховная Рада приняла закон "Об энергоэффективности". За принятие соответствующего законопроекта №4507 во втором чтении проголосовали 282 народных депутата.

Закон создает основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы, местного самоуправления, преодоления энергетической бедности, позволит увеличить доступность коммунальных услуг для населения и уменьшить затраты на теплоснабжение.

Повышение энергоэффективности будет способствовать экономии средств и сокращению потребления энергоресурсов, и, в конечном итоге, поможет предотвратить климатические изменения.

Значительное внимание в законе уделено энергоэффективности в промышленности. Крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в четыре года проводить энергоаудит. Это поможет оптимизировать расходы на потребление энергии и понять, какие меры необходимо внедрять для минимизации затрат в будущем. Таким образом на государственном уровне будет внедрена система повышения энергоэффективности крупнейших потребителей энергии.

Законом вводится масштабная программа внедрения smart grid технологий на государственном уровне. Это позволит операторам систем распределения сократить расходы в электросетях, а потребителю даст возможность управлять собственным спросом. На основании экономической целесообразности и технической возможности будут устанавливаться интеллектуальные системы учета газа, электричества, тепла.

С целью снижения расходов из госбюджета на содержание зданий органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны покупать энергоэффективное оборудование и брать в аренду или покупать только энергоэффективные помещения.

Законом также впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.