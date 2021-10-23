Финансовые новости
- |
- 23.10.21
- |
- 01:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине введут новый формат платежек с информацией об энергоэффективности
16:07 22.10.2021 |
Законом "Об энергетической эффективности" предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности, со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставкам природного газа и электрической энергии.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
Как сообщалось, 21 октября Верховная Рада приняла закон "Об энергоэффективности". За принятие соответствующего законопроекта №4507 во втором чтении проголосовали 282 народных депутата.
Закон создает основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы, местного самоуправления, преодоления энергетической бедности, позволит увеличить доступность коммунальных услуг для населения и уменьшить затраты на теплоснабжение.
Повышение энергоэффективности будет способствовать экономии средств и сокращению потребления энергоресурсов, и, в конечном итоге, поможет предотвратить климатические изменения.
Значительное внимание в законе уделено энергоэффективности в промышленности. Крупные предприятия будут обязаны внедрить систему энергоменеджмента или раз в четыре года проводить энергоаудит. Это поможет оптимизировать расходы на потребление энергии и понять, какие меры необходимо внедрять для минимизации затрат в будущем. Таким образом на государственном уровне будет внедрена система повышения энергоэффективности крупнейших потребителей энергии.
Законом вводится масштабная программа внедрения smart grid технологий на государственном уровне. Это позволит операторам систем распределения сократить расходы в электросетях, а потребителю даст возможность управлять собственным спросом. На основании экономической целесообразности и технической возможности будут устанавливаться интеллектуальные системы учета газа, электричества, тепла.
С целью снижения расходов из госбюджета на содержание зданий органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны покупать энергоэффективное оборудование и брать в аренду или покупать только энергоэффективные помещения.
Законом также впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Недоизгнание Железняка: Зачем в президентском Офисе хотят подружиться с «соросятами»
ТОП-НОВОСТИ
|Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности
|ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России
|Очень толстая красная линия. Почему западные послы написали Зеленскому статью о реформе КСУ
|Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов
|В 2021 г. Беларусь поставила в Украину 3,2 млн т нефтепродуктов
|Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на конец октября
|Продукты в мире будут дорожать еще на протяжении года – Bloomberg
|ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России
|Некоторые поправки к законопроекту об олигархах могут переголосовать - Корниенко
|В Украине введут новый формат платежек с информацией об энергоэффективности
Это интересно
|Google резко снижает комиссию в Google Play
|США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет
|Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»
|Первые тесты графики Apple M1 Max: действительно близко к мобильным GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M
|Представлен литиевый аккумулятор повышенной мощности для гоночных электрокаров и внедорожников
|Круг замкнулся: дефицит чипов добрался до ASML — производителя оборудования для выпуска чипов
|Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей