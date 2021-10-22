С начала 2021 года ветрогенераторы в ФРГ были загружены лишь на 20 процентов

Опубликованные данные Федерального статистического ведомства Германии показали насколько зависимы от погоды возобновляемые источники энергии. Как указывается в отчете, в первом полугодии 2021 года ветроэнергетические установки в Германии были загружены лишь на 20,9 процента. Еще хуже обстояли дела с солнечными установками - их средний уровень использования составил лишь 10,5 процента.

Как уточнили в ведомстве, наиболее эффективно (47 процентов) ветроэнергетические установки работали в феврале 2020 года, когда на Германию обрушился ураган "Забине". С другой стороны, в безветренном июне 2021 года уровень использования ветряков составил лишь 9,7 процента, что является самым низким показателем с начала анализа подобных данных в январе 2018 года.

По статистике, самый низкий уровень использования солнечных установок был показан в Германии в январе 2021 года (1,8 процента), а самый высокий (19,5 процента) был достигнут в июне 2019 года, отмеченном рекордным количеством солнечных часов.

К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.