Финансовые новости
- |
- 22.10.21
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
С начала 2021 года ветрогенераторы в ФРГ были загружены лишь на 20 процентов
12:19 22.10.2021 |
Опубликованные данные Федерального статистического ведомства Германии показали насколько зависимы от погоды возобновляемые источники энергии. Как указывается в отчете, в первом полугодии 2021 года ветроэнергетические установки в Германии были загружены лишь на 20,9 процента. Еще хуже обстояли дела с солнечными установками - их средний уровень использования составил лишь 10,5 процента.
Как уточнили в ведомстве, наиболее эффективно (47 процентов) ветроэнергетические установки работали в феврале 2020 года, когда на Германию обрушился ураган "Забине". С другой стороны, в безветренном июне 2021 года уровень использования ветряков составил лишь 9,7 процента, что является самым низким показателем с начала анализа подобных данных в январе 2018 года.
По статистике, самый низкий уровень использования солнечных установок был показан в Германии в январе 2021 года (1,8 процента), а самый высокий (19,5 процента) был достигнут в июне 2019 года, отмеченном рекордным количеством солнечных часов.
К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов
|Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 22 октября перешли к росту на ослаблении доллара
|С начала 2021 года ветрогенераторы в ФРГ были загружены лишь на 20 процентов
|Стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в сентябре обходилась бюджету в 22 тыс. грн - Ляшко
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.10.21
|Геопортал показывает тысячи человек, несколько раз получивших земельные участки - Лещенко
|В Минсоцполитики предлагают сделать пенсионные накопительные взносы добровольными
Это интересно
|Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»
|Первые тесты графики Apple M1 Max: действительно близко к мобильным GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M
|Представлен литиевый аккумулятор повышенной мощности для гоночных электрокаров и внедорожников
|Круг замкнулся: дефицит чипов добрался до ASML — производителя оборудования для выпуска чипов
|Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей
|Моделирование показало, что атомная бомбардировка астероидов может спасти Землю от смертельной угрозы
|В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения