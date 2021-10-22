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Рада приняла новый закон об энергоэффективности
17:27 21.10.2021 |
Верховная Рада приняла закон "Об энергоэффективности". За принятие соответствующего законопроекта №4507 во втором чтении проголосовали 282 народных депутата.
Документ призван заменить устаревший закон "Об энергосбережении".
Согласно пояснительной записке к документу, новый закон регулирует отношения, возникающие в сфере обеспечения энергетической эффективности, и направлен на усиление энергетической безопасности, сокращение энергетической бедности, конкурентное и устойчивое экономическое развитие, сохранение первичных энергетических ресурсов и сокращения выбросов парниковых газов.
В частности, законом определены основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.
Законом также определены:
* особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения и найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины;
* требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии;
* основы энергетического аудита и энергетического менеджмента;
* особенности внедрения интеллектуальных систем учета;
* стимулирование энергоэффективности в сфере передачи и распределения электрической энергии, транспортировки и распределения природного газа;
* стимулирование энергоэффективности в сфере теплоснабжения;
* основные принципы осуществления энергосервиса;
* популяризация и стимулирование повышения уровня энергоэффективности среди потребителей;
* ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.
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