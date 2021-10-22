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Рада приняла закон для развития рынка биогаза
17:24 21.10.2021 |
Парламент проголосовал в целом закон по привлечению инвестиций и развитию рынка биометана.
Об этом известно из трансляции внеочередного заседания Верховной Рады 21 октября.
Документ №5464 поддержали 285 народных депутатов. Он направлен на развитие производства, экспорта биометана и привлечение инвестиций в направление.
Согласно закону, биометан - это газ, физико-технические характеристики которого соответствуют требованиям на природный для подачи в газотранспортную систему или использования в качестве моторного топлива. Его производят из отходов агросектора.
Благодаря этому в Украине смогут выдавать гарантии происхождения на объем поданного в ГТС биометана. Использование реестра биометана позволит экспортировать произведенный газ.
Биогаз в Украине производится на 51 биогазовой установке общей мощностью 97 МВт. Суммарное валовое производство биогаза в 2019 году оценивается в около 100 млн нм3 / год, и лишь 34% потенциала энергии этого биогаза преобразовано в полезную электрическую (156 ГВт ∙ ч) и тепловую (128 ТДж) энергию.
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