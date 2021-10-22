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Синхронизация украинских электросетей с европейскими «остается отдаленной перспективой», – посол ЕС
16:55 21.10.2021 |
Украинский рынок электроэнергии далек от имплементации стандартов Европейского Союза, синхронизация украинских электросетей с европейскими "остается отдаленной перспективой".
Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил на IV Форуме ассоциаций в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"В сфере энергетики, газа, Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.", - сказал Маасикас.
Как сообщалось, ранее НЭК "Укрэнерго" представило предварительные результаты исследований, проведенных по заказу ENTSO-E, по статической и динамической устойчивости объединения ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы, которые подтвердили техническую возможность такого синхронного режима работы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что этой зимой необходимо доказать способность энергетической системы Украины быть присоединенной к европейской сети ENTSO-E.
Напомним, в июне 2017 года "Укрэнерго" подписало соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E. Конечный срок выполнения Украиной требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.
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