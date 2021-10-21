Оператор ГТС подал заявку на участие в сертификации Nord Stream 2

Оператор ГТС Украины подал заявку немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) на участие в процедуре сертификации компании-оператора газопровода Nord Stream 2.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ОГТСУ.

"Мы продолжаем решительно выступать против этого геополитически опасного проекта, который угрожает национальной безопасности Украины, разрушает европейскую энергетическую архитектуру и пытается обойти правила ЕС. Сертификация Nord Stream 2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки немецкому регулятору. «Северный поток-2» не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу", - прокомментировал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он подчеркнул, что «Северный поток-2» добавляет огромное количество ненужной дополнительной мощности для транзита газа из России в Европу к имеющимся мощностям, которые уже недостаточно используются. Речь идет, в частности, и об украинской газотранспортной системе, которая находится в хорошем техническом состоянии и имеет почти в три раза большую мощность, чем «Северный поток-2».

Кроме того, газопровод не способствует диверсификации маршрутов поставки газа и будет препятствовать конкуренции на европейском рынке "голубого топлива". В ОГТСУ также акцентировали, что компания Nord Stream 2 AG останется в составе Группы Газпром, а это противоречит действующему европейскому законодательству.

"Nord Stream 2 AG может быть сертифицировано только при условии соблюдения всех обязательств, определенных европейским законодательством. Европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор «Северного потока-2» был полностью отделен и независим от Газпрома, а также, чтобы правила относительно доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Любмине, Германия, к исходной точке в Усть-Луге, Россия", - заявляют в ОГТСУ.

В компании настаивают, что украинская газотранспортная система должна быть открытой для использования третьими сторонами на российской границе, независимо от того, эта сторона из Центральной Азии, или является другим российским производителем газа, не принадлежим Газпрому.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" подал немецкому регулятору заявку на участие в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".

Оператор строительства Nord Stream 2 AG заявил, что первая ветка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к работе.

Российский газовый монополист Газпром 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Газопровод построен из России в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря. Единственным акционером проекта является Газпром. Сейчас газопровод ожидает предоставления сертификации со стороны немецкого регулятора.

Против этого проекта выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Правительства этих стран, а также влиятельная группа депутатов Европейского парламента считают, что Россия уже сейчас использует газопровод "Северный поток-2" в качестве гибридного энергетического оружия как против Украины, так и против всего Евросоюза.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, дочерняя компания ОАО "Газпром".