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Кабмин создал предпосылки для снятия арестов со счетов ТКЭ
08:09 21.10.2021 |
Кабинет Министров на заседании 20 октября принял постановление, которое создает предпосылки для снятия арестов со счетов теплокоммунэнерго (ТКЭ) и позволяет начать реструктуризацию задолженности таких предприятий за газ.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.
"На заседании правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по урегулированию задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения». Документ даст возможность начать процедуру включения предприятий ТКЭ и водоканалов в Реестр теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности, и заключать с ними договоры о реструктуризации задолженности за потребленные энергоносители", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в постановлении предусмотрена унификация оформления договоров о реструктуризации кредиторской задолженности предприятий теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства. Разблокировать счета ТКЭ планируют путем снятия арестов.
Созданы условия также для включения теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения в реестр предприятий, участвующих в процедуре урегулирования задолженности, которая образовалась по состоянию на 1 июня 2021 года.
Как сообщалось, 30 сентября на заседании конгресса местных и региональных властей состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 годов.
Кроме неизменности тарифов, в меморандуме зафиксирована договоренность о бесперебойной поставке газа. В рамках финансовой поддержки со стороны государства предполагается субвенция громадам с неудовлетворительным индексом налогоспособности.
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