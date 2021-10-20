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Минфин США хочет наказать Газпром за нарушение санкций
13:50 20.10.2021 |
Министерство финансов США готово сотрудничать с Конгрессом в привлечении к ответственности российского Газпрома за действия, нарушающие санкции США. Об этом заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо на фоне критики со стороны сенаторов за отказ Вашингтона от санкций против Nord Stream 2 AG, сообщает Time News.
"Мы полны решимости работать с вами в этом комитете, чтобы привлечь к ответственности Газпром за его действия, нарушающие наши санкции", - сказал Адейемо на слушаниях в Конгрессе.
Заместитель министра финансов не уточнил, о каких нарушениях идет речь.
Также уклонился от ответа на вопрос сенатора-республиканца Патрика Туми, который спросил, почему администрация США не ввела ограничительные меры в отношении Nord Stream 2 AG.
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