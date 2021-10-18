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Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Беларуси
17:51 18.10.2021 |
Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.
Конкурс будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".
Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное сечение, будут приниматься в течение 2 дней - с 22 по 24 октября.
Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября - то есть за 2 дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.
Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Беларуси могут быть возобновлены.
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