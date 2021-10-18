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«Нафтогаз» подал возражения против сертификации «Северного потока-2» германскому регулятору - глава правления НАК
15:47 18.10.2021 |
НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2", сообщил глава правления компании Юрий Витренко.
"Нафтогаз Украины", как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
"Наша основная позиция состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", - добавил он.
Витренко напомнил, что Украина является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности приобретает значительные объемы на рынках ЕС, и заинтересована в том, чтобы этот рынок был конкурентный. Поэтому сертификация оператора "Северного потока-2" нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в том числе на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийских рынках.
"Подчеркну, вопрос не только в том, что Украина как транзитная страна страдает из-за того, что Россия использует газ как энергетическое оружие и продолжает это делать. Мы отмечаем, что есть большие риски для безопасности Украины и для безопасности региона", - отметил он.
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