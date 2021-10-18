Финансовые новости
- |
- 18.10.21
- |
- 20:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Разница между текущей добычей «Укргазвыдобування» и потреблением газа населением составляет 0,5-1 млрд куб. м – Витренко
15:15 18.10.2021 |
АО «Укргазвыдобування» в этом году обеспечит добычу 12,7-12,8 млрд куб. м товарного газа, тогда как годовое потребление населением напрямую и через ТКЭ составляет около 13,4-13,6 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
"Укргазвыдобування" уже не 14 млрд кубометров добывает, если говорить о товарном газе. Сейчас это где-то 12,7-12,8 млрд. Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4-13,6 млрд в зависимости от температуры", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, еще 1-2 млрд кубометров газа необходимо будет обеспечить бюджетные и религиозные организации, но недостающие объемы будут покрыты за счет импорта НАК газа и покупки его у "Укрнафты".
"Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10-15% из этих объемов принадлежат нерезидентам и они могут быть вывезены в Европу. А могут быть проданы и здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона - как раз за счет того, что "Нафтогаз" импортировал газ", - заверил Витренко.
Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом - до 14,233 млрд куб. м, в т.ч. товарного газа - на 1,3% (на 0,173 млрд куб. м), до 13,448 млрд куб. м.
"Укргазвыдобування" в январе-сентябре 2021 года сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 10,204 млрд куб. м, в т.ч. добычу товарного газа - на 4,8% (на 0,484 млрд куб. м), до 9,652 млрд куб. м.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
ТОП-НОВОСТИ
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
|«Косяк» гражданина РФ Косяка. Что показало задержание мнимого представителя СЦКК
|Визит Нуланд в Москву: Изменит ли он что-то для Украины
|Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Netflix снял в Украине фильм с Ван Даммом в главной роли, но кэш-рибейт так и не получил
|Суд удовлетворил иск «Укрнафты» к налоговикам на 3,2 млрд грн
|Украина и МВФ на уровне персонала достигли соглашения по первому пересмотру программы финансирования stand-by
|Рада рассмотрит три закона для транша от МВФ: о чем они
|Цены на топливо в опте 18 октября рванули вверх
|Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Беларуси
Это интересно
|Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак
|Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
|Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года
|«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок
|Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной
|Apple впервые завезла в Украину официальную партию Iphone
|Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок