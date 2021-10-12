Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре увеличилась на 26,9%, до $543,1

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 26,9% выше цены августа-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составила $427,88 (11 тыс. 457,13 грн) за 1 тыс. куб. м.
Средние цены импорта газа в Украину за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|январь
|358,7
|231,4
|229,5
|272,9
|318,0
|175,3
|250,1
|февраль
|328,6
|200,4
|246,9
|277,0
|290,9
|168,5
|249,3
|март
|308,7
|198,6
|248,1
|274,6
|263,1
|153,7
|209,7
|апрель
|312,5
|188,1
|232,2
|309,9
|233,5
|122,6
|256,8
|май
|278,7
|181,5
|208,4
|260,0
|215,2
|98,1
|291,7
|июнь
|266,6
|184,3
|213,7
|266,4
|196,4
|88,4
|334.1
|июль
|284,5
|210,9
|214,5
|288,8
|188,5
|124,4
|357,3
|август
|254,0
|199,1
|210,1
|286,7
|178.3
|106,1
|427.9
|сентябрь
|246,5
|199,6
|212,9
|304,4
|174,7
|140,5
|543,1
|октябрь
|231,5
|180,5
|224,9
|323,4
|199,5
|171,2
|ноябрь
|229,7
|188,9
|239,5
|339,2
|177,4
|182,5
|декабрь
|238,8
|230,0
|252,9
|329,0
|176,7
|202,5
Данные: Минэкономики