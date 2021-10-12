Экономическое преимущество от синхронизации с ENTSO-E оценивают в $1,5 миллиарда в год - Шмыгаль

Экономический эффект от синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с Европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) составит $1,5 млрд в год.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время мероприятия «Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости», сообщает корреспондент Укринформа.

"Присоединение к энергосистеме Европы - это очень практичный шаг. Наши коллеги из банка оценивают, что экономические преимущества от синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E ориентировочно составляют 1,5 млрд долларов ежегодно", - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что синхронизация предоставляет следующие основные преимущества для Украины: энергонезависимость и безопасность, демонополизация рынка электроэнергии, расширение экспортных возможностей, направленность на декарбонизацию и модернизацию инфраструктуры и развитие новых технологий.

"Отключение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электроэнергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах", - заявил глава правительства.

Для Украины синхронизация усилит устойчивость энергосистемы, общий технологический уровень эксплуатации и уровень безопасности поставок энергии.

Шмыгаль сообщил, что европейским партнерам будет предложено начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС, в том числе, по вопросам декарбонизации и синхронизации энергосистем.

По словам Премьер-министра, в процессе синхронизации в национальное законодательство нужно внедрить европейские нормативы с прозрачными антимонопольными процедурами и инструментами противодействия манипулированию рынком. Синхронизация также позволит нарастить экспорт электроэнергии в Европу.

Шмыгаль также отметил, что синхронизация повысит инвестиционную привлекательность Украины.

Украина технически готова к синхронизации Объединенной энергетической системы Украины (ОЭС Украины) с Европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, технически Украина готова к синхронизации с ENTSO-E: "Можно констатировать, что технически Украина прошла этот путь и готова к синхронизации".

Он отметил, что с точки зрения регуляторных вопросов еще есть проблемы, требующие решения. В частности, нужно достичь регулирования рынка по стандартам Европейского Союза.

Галущенко рассчитывает, что благодаря межведомственному взаимодействию с Министерством энергетики, Укрэнерго, НКРЭКУ удастся достичь регуляторной согласованности с Европой.

Как сообщалось, к концу 2022 года Объединенная энергосистема Украины должна выйти на параллельный режим работы с Европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с ENTSO-E запланирована на 2023 год. На февраль 2022 года запланирована тестовая работа ОЭС и энергосистемы Молдовы в изолированном режиме, что является одним из этапов интеграции отечественной энергосистемы в ENTSO-E.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, которая объединяет 43 операторов в 36 странах Европейского континента.