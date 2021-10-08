Из-за подорожания газа некоторые производители электроэнергии прекратили работу - министр

Из-за подорожания газа некоторые производители электроэнергии, которые работают с этим видом топлива, вынуждены были прекратить работу.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Теплоэлектроцентрали, работающие на газе, значительно уменьшили производство электроэнергии, соответственно, это увеличивает сжигание угля. Так, производители, производящие 25% электроэнергии из углеводородов, прекратили производство в силу цены на газ", - сказал Галущенко.

По его словам, поэтому Украина потеряла 3 тыс. МВт установленной мощности. Галущенко сообщил, что для покрытия спроса на электроэнергию в обновленном прогнозном балансе предусмотрено увеличение производства электроэнергии атомными электростанциями на 880 млн кВт-ч. Министр отметил, что это эквивалентно экономии около 450 тыс. тонн угля на складах ТЭС.

Как сообщалось, Министерство энергетики обновило прогнозный баланс электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины на 2021 год. В обновленном прогнозном балансе предусмотрено увеличение доли атомной энергии на 4% в 2021 году по сравнению с предыдущим прогнозным балансом.