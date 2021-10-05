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В Германии регулятор требует от «Северного потока-2» гарантий соответствия нормам ЕС
11:43 05.10.2021 |
Немецкий энергетический регулятор попросил швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG предоставить гарантии того, что этот спорный газопровод соответствует нормам Евросоюза.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Федеральное сетевое агентство сегодня попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении немецкого регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).
"Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектор в зону немецкого рынка", - добавил регулятор.
BNetzA заявила, что сделала запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.
"Северный поток-2", который будет перекачивать газ из России в Германию, ранее заявил, что начал заполнять один из двух своих трубопроводов природным газом для испытаний.
Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.
Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.
После того как Федеральное сетевое агентство получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода.
"Эксплуатация без соответствующей сертификации будет наказываться штрафом", - отметил 4 октября представитель немецкого регулятора.
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