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Информация об агентстве
Дания дала разрешение на запуск «Северного потока-2»
11:39 05.10.2021 |
4 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию "Северного потока-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, включая условия по сертификации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу агентства.
"Теперь Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию трубопровода", - заявило агентство.
Проект трубопровода на континентальном шельфе Дании является частью большего проекта газопровода, состоящего из двух параллельных ниток длиной 1230 км для транспортировки газа из России в Германию.
Трубопроводы начинаются в России и проходят через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходят на берег у немецкого побережья. Трубопроводы могут транспортировать 55 млрд кубометров природного газа в год.
Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство "Северного потока-2" 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию - 1 октября 2020 года. Разрешения были выданы с несколькими условиями, часть из которых должны были быть выполнены перед строительством, а другие - до ввода в эксплуатацию.
Nord Stream 2 AG ранее заявила, что начала заполнять один из двух своих трубопроводов природным газом для испытаний.
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