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Украина не планирует переговоры с РФ по прямой закупке газа - премьер
11:01 05.10.2021 |
Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Такие переговоры не планируются", - сказал он в обнародованном во вторник интервью порталу lb.ua.
Премьер напомнил, что в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено свыше 18,5 млрд куб. м газа (уже 18,7 млрд куб. м - ИФ), также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.
По его словам, также не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок принадлежащего иностранным трейдерам газа, который хранится в ПХГ Украины.
"В любом случае, первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован", - сказал Шмыгаль.
По данным АО "Укртрансгаз", на 1 октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранят в режиме таможенный склад 2,8 млрд куб. м газа, компании-резиденты - 0,8 млрд куб. м.
Как сообщалось, на начало прошлого отопительного сезона 20 октября 2020 года нерезиденты имели в ПХГ Украины около 10 млрд куб. м газа, из которых к 30 апреля 2021-го они использовали около 6 млрд куб. м, в т.ч. около 0,5 млрд куб. м были реэкспортированы и возвращены на европейский рынок, тогда как 5,5 млрд куб. м - растаможены и реализованы для нужд украинских потребителей.
Из оставшихся в подземках 4 млрд куб. м газа еще 0,5 млрд куб. м также были растаможены и проданы внутри Украины, и только 0,06 млрд куб. м в период с июня по сентябрь этого года - реэкспортированы.
Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ) уже почти шесть лет - с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны. Причиной отказа Украины от покупки газа на ее восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене.
При этом после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул НАК внесенный авансовый платеж. Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.
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