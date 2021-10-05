Нафтогаз повысил цену на газ для клиентов ППН в октябре

Газоснабженческая компания "Нафтогаз України" повысила до 16,56 грн за кубометр цену газа для клиентов "поставщика последней надежды" в октябре, тогда как в сентябре цена составляла 12 грн за кубометр.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ГК "Нафтогаз України".

"С учетом коэффициента, который отражает соотношение единиц энергии (МВт-ч) и объема, а также текущего обменного курса гривни к евро и спреду, цена на природный газ для клиентов поставщика "последней надежды" в октябре составит 16,56 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что цена для клиентов ППН определяется ежемесячно по утвержденной Кабинетом Министров формуле.

В "Нафтогазі" также напомнили, что клиенты ППН в течение 60 дней должны выбрать газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодную цену на газ.

Как сообщалось, ГК «Нафтогаз України» с 1 мая автоматически перевела коммерческих клиентов на годовой тарифный план «Фиксированный». По этому плану, цена на газ для потребителей с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года составляет 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения/доставки. Годовые тарифные планы считаются рыночным способом обезопасить население от сезонных ценовых колебаний.