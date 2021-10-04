Украина приостановила закачку газа в ПХГ

Украина приостановила закачку природного газа подземные хранилища (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Так, если 1 октября закачка в "подземки" составила 13,94 млн куб. м, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн куб. м, а 3 октября упала до нуля.

На приостановку закачки повлияла остановка российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

"К сожалению, при отсутствии транзита виртуальный реверс невозможен, поэтому поставщики будут вынуждены переключиться на другие каналы поставки – это Румыния, Словакия и Польша", - пояснил глава ОГТСУ Сергей Макогон в комментарии журналистам в минувшую пятницу.

Кроме того, на своей странице в Facebook в понедельник утром он опроверг информацию, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию.

"Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - пояснил Макогон.

В свою очередь в пресс-службе "Укртрансгаза", выступающем оператором ПХГ Украины, не исключили возобновление закачки газа уже на этой неделе.

"Сейчас временно прекращена закачка газа в украинские ПХГ. Этот процесс зависит от объемов потребления природного газа и погодных условий. В случае изменения температурного режима закачка газа в украинские ПХГ может быть восстановлена даже на этой неделе", - отметили в компании.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 3 октября 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 23,4% (на 3,585 млрд куб. м) – до 18,876 млрд куб. м (фактически – 18,7 млрд куб. м, поскольку 0,176 млрд куб. м – это продолжающий оставаться на балансе УТГ газ в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ - ИФ).

Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне – 19,1 млн куб, м, в июле – 30,2 млн куб. м, в августе – 32,5 млн куб. м, в сентябре – 23,4 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Запасы в ПХГ Украины 3 октября за 2014-2021 гг., млн куб. м:

дата объем 03.10.2021 18 875,94 03.10.2020 28 130,12 03.10.2019 20 584,71 03.10.2018 16 314,20 03.10.2017 16 489,27 03.10.2016 14 401,65 03.10.2015 15 757,97 03.10.2014 16 698,06

Данные: УТГ, ОГТСУ