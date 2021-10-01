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Оператор ГТС рассчитывает на введение спецсчетов для облгазов в середине октября
22:24 01.10.2021 |
ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) рассчитывает, что Кабинет Министров введет специальные счета для облгазов в середине октября.
Об этом сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы ожидаем, что в середине октября правительство примет решение о введении спецсчетов для облгазов, это позволит нам получать средства, которые облгазы собирают с населения за услуги по распределению", - сказал Макогон.
По его словам, это минимизирует риски накопления новых долгов, ведь средства будут списываться с таких счетов автоматически.
Глава ОГТСУ отметил, что накопленная задолженность облгазов не позволяет компании выделять больше средств на модернизацию ГТС.
Как сообщалось, совокупный долг операторов газораспределительных сетей перед ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) накануне отопительного сезона составляет 8,8 млрд грн, из них более 6,2 млрд грн - долги облгазов группы РГК.
Для урегулирования задолженности ОГТСУ в 2020-2021 годах подал около 50 исковых заявлений о взыскании задолженности за урегулирование ежесуточных негативных небалансов на общую сумму более 9 млрд грн.
Консалтинговая компания Ernst & Young по заказу Всемирного банка разработала механизмы решения проблемы неоплаченных отборов газа из газотранспортной системы, осуществляемых облгазами.
Кроме того, на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №3800, который предлагает механизм для предотвращения образования обл-, горгазами новых долгов за газ для производственно-технологических расходов (ПТР) перед ОГТСУ. Для решения проблемы предлагается ввести спецсчета, средства с которых будут перечисляться по назначению автоматически.
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