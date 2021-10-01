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С сегодняшнего дня подешевела электроэнергия для населения, потребляющего до 250 кВт-час. в месяц
11:29 01.10.2021 |
Вступило в силу решение Кабинета Министров о снижении тарифа на электроэнергию для населения, потребляющего до 250 кВт-час. в месяц, до 1,44 грн за киловатт.
Как передает Укринформ, соответствующее постановление № 859 было принято правительством 11 августа 2021 года.
Для населения, потребляющего более 250 кВт-час. в месяц, цена электроэнергии остается неизменной и составляет 1,68 грн за киловатт. При этом до конца отопительного сезона тарифы будут неизменными.
Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" 24 сентября перечислило ГП "Гарантированный покупатель" 1 млрд грн авансового платежа, начав реализацию финансовой модели возложения специальных обязанностей (ВСО).
ГП "НАЭК "Энергоатом" 23 сентября продало 1,38 млн МВт-час. энергии по новой модели ВСО.
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