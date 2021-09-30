«Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь

Государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" заявляет, что компания "Газпром" (Россия) не забронировала дополнительные транзитные мощности на октябрь.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба предприятия.

"Последний аукцион был 20 сентября, с того времени без изменений", - сообщили в "Операторе ГТС Украины".

Как сообщали Українські Новини, 27 сентября Венгрия подписала договор о поставках природного газа с российской компанией "Газпром". Согласно условиям контракта, голубое топливо будет подаваться в обход газотранспортной системы Украины.

Данная новость вызвала шквал критики со стороны представителей украинского правительства. В частности, Министерство иностранных дел приняло решение перенести пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В ответ Венгрия обвинила Украина во вмешательстве в ее внутренние дела. Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил, что договор о поставке газа не является политическим, и направлен исключительно на обеспечение безопасности, суверенитета и экономики Венгрии.

В свою очередь Европейская комиссия проверит договор о поставке природного газа между Венгрией и российским "Газпромом".