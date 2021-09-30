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«Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь
17:16 30.09.2021 |
Государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" заявляет, что компания "Газпром" (Россия) не забронировала дополнительные транзитные мощности на октябрь.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба предприятия.
"Последний аукцион был 20 сентября, с того времени без изменений", - сообщили в "Операторе ГТС Украины".
Как сообщали Українські Новини, 27 сентября Венгрия подписала договор о поставках природного газа с российской компанией "Газпром". Согласно условиям контракта, голубое топливо будет подаваться в обход газотранспортной системы Украины.
Данная новость вызвала шквал критики со стороны представителей украинского правительства. В частности, Министерство иностранных дел приняло решение перенести пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
В ответ Венгрия обвинила Украина во вмешательстве в ее внутренние дела. Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил, что договор о поставке газа не является политическим, и направлен исключительно на обеспечение безопасности, суверенитета и экономики Венгрии.
В свою очередь Европейская комиссия проверит договор о поставке природного газа между Венгрией и российским "Газпромом".
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