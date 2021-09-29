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Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021 года
17:32 29.09.2021 |
НКРЭКУ продлила действие запрета на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из Российской Федерации и Беларуси, еще на месяц - до 1 ноября текущего года.
Соответствующее решение регулятор принял в среду.
Член комиссии Дмитрий Коваленко в ходе заседания отметил, что этот вопрос рассматривался на заседании Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 27 сентября. Его поддержали и участники рынка, и Министерство энергетики, и представители правительства, а также НЭК "Укрэнерго".
"Укрэнерго" на штабе отметило, что ситуация под контролем и запрет импорта э/э именно на месяц не вызовет проблем с операционной безопасностью в Объединенной энергосистеме страны. Уже есть протокол Антикризисного штаба это сделать", - пояснил Коваленко.
По его словам, решение о дальнейшем продлении запрета будет приниматься исходя из оперативной ситуации, в частности с накоплением в Украине угля.
Вместе с тем по предложению "Укрэнерго" регулятор после совещания утвердил постановление с формулировкой, позволяющей оператору системы передачи проводить в октябре аукционы по распределению пропускной способности в отношении импорта из РФ и Беларуси на ноябрь на случай, если запрет на этот месяц уже не установят.
Текста постановления на сайте НКРЭКУ пока нет.
Как сообщала Энергореформа, НКРЭКУ установила запрет на импорт э/э из РФ и Беларуси постановлением от 26 мая №853, срок его действия истекает 1 октября. Полномочия регулятора ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в 2021 году, закреплена законом Украины №1396-IX относительно сертификации "Укрэнерго".
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