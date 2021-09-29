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Минэнерго планирует пройти отопительный сезон за счет наращивания импорта угля и использования 14 из 15 энергоблоков АЭС – Галущенко
14:36 29.09.2021 |
Министерство энергетики Украины в ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному cезону и его прохождения планирует покрыть дефицит угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения его импортных поставок, сообщил министр энергетики Герман Галущенко на заседании Кабинета министров в среду.
"Мы сейчас видим отставание от того графика (накопления угля - ИФ), который был спланирован, однако мы планируем догнать за счет увеличения поставок импортного угля. В частности, на октябрь запланирована собственная добыча 1,7 млн тонн и импорт 600 тыс. тонн угля", - заявил министр.
По его словам, по состоянию на 29 сентября на складах украинских ТЭС и ТЭЦ сосредоточено 906 тыс. тонн угля, из которого угля газовой группы - 635 тыс. тонн и антрацитового - 271 тыс. тонн.
Минэнерго также планирует в отопительный период максимально использовать энергоблоки украинских АЭС.
"Мы рассчитываем на работу с 14 блоками из 15 и существует такая опция, что пятнадцатый блок будет в резерве и при необходимости он тоже может быть привлечен в энергосистему", - отметил Галущенко.
Министр также проинформировал, что к началу отопительного сезона, который стартует при среднесуточной температуре ниже 8 градусов по Цельсию, энергетическое ведомство планирует накопить в украинских газохранилищах 19,2 млрд куб. м газа при нынешнем запасе 18,8 млрд куб. м.
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