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Китай разработал потенциально эффективный термоядерный реактор — «искусственное солнце» на Земле может вспыхнуть через 10 лет
11:35 29.09.2021 |
Китайские учёные завершили разработку термоядерного реактора CFETR (China Fusion Engineering Testing Reactor). В проекте учтены все современные наработки в области управляемого термоядерного синтеза. Если правительство одобрит проект, учёные обещают зажечь «искусственное солнце» примерно через десять лет.
Установка CFETR, как следует из расшифровки проекта, всё ещё тестовая, но в отличие от международного проекта ИТЭР предусматривает производство электроэнергии. Китайцы уже доказали способность добиваться рекордных показателей в поддержании термоядерных процессов. Так, в мае этого года опытный термоядерный реактор HL-2M Tokamak поддерживал температуру плазмы на уровне 120 млн °C целых 101 секунду. Но и это не предел, на следующих этапах время удержания будет увеличено до 400 секунд и 1000 секунд.
Проект CFETR, который может быть запущен в Институте физики плазмы в Хэфэе, рассчитан на отдаваемую мощность на уровне 200 МВт. Эта установка может стать первой в мире, которая станет выдавать энергию, получаемую от термоядерной реакции. Это может произойти сравнительно скоро, тогда как аналогичные зарубежные проекты ориентируются на середину 30-х годов и позже.
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