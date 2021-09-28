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Европа решила сохранить АЭС и атомную энергетику — её будут считать «зелёной»
12:37 28.09.2021 |
Время расставило всё по местам. Игры в «зелёную» энергетику закончились для Великобритании сильнейшим за многие годы энергетическим кризисом и власти Европы решили надолго вернуть легитимность атомной энергетике. Европейские АЭС останутся в строю до 2050 года и, не исключено, что парк атомных электростанций в ЕС будет преумножен.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на интервью еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио RTL, еврочиновник безапелляционно заявил о необходимости удержать АЭС в строю до 2050 года. «Однозначно, нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думают, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибаются», - сказал Бретон.
Год назад такие заявления прозвучать не могли. Пандемия коронавируса не давала экономике развернуться и потребности в энергетике снизились. Возврат экономики к росту наряду с закрытием угольных электростанций и события последних двух месяцев в газовом секторе показали, что на ВИЭ далеко не уедешь.
Последние шесть недель ветряные электростанции в Европе и особенно в Великобритании из-за отсутствия ветров нужной силы значительно снизили выработку электроэнергии. В Великобритании это (в том числе), привело к сильнейшему энергетическому кризису. ЕС не хочет у себя аналогичного развития событий и склоняется в сторону присвоения атомной энергии статуса «зелёной».
Будущее европейской энергетики еврокомиссар видит в смеси ветряной, атомной, солнечной и водородной выработки. Сегодня АЭС генерируют до 25 % электричества в Европейском союзе. К 2050 году доля вклада АЭС может снизиться до 16 %, но полностью она не уйдёт ещё очень долго. Чиновник не ответил на вопрос, будут ли построены новые мощности для атомной электрогенерации, но судя по действиям тех же британцев, этого следует ожидать. Наконец, об этом громко заявили поляки, которые решили сделать ставку на малые модульные реакторы. Европейским АЭС - быть. Вопрос можно считать решённым.
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