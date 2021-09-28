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Поставщики газа обнародовали тарифы для населения на октябрь
18:05 27.09.2021 |
Газоснабжающие компании не изменили тарифы на газ для бытовых потребителей (населения) в октябре.
Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят предприятия группы "Нафтогаз".
В зависимости от компании, годовая фиксированная цена "голубого топлива" в октябре по-прежнему колеблется в диапазоне от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.
Самые низкие цены предложили поставщики "Агросинтез Трейдинг" (7,80 грн за кубометр), "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр), а также газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины (7,96 грн за кубометр).
Самые высокие ценники на газ - 13,5 грн за кубометр - установили "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", "Житомирская областная энергоснабжающая компания" и "Херсонская областная энергоснабжающая компания".
Однако в целом большинство компаний установила цены на уровне до 9 грн за кубометр.
Как сообщалось, с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине в качестве базового для бытовых потребителей установлен годовой тариф на газ, но по желанию можно выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.
При этом согласно решению НКРЭКУ, годовые цены на газ еще могут меняться, но только в сторону уменьшения.
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