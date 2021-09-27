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Украина переносит встречу с Венгрией и обратится в ЕС из-за российско-венгерского соглашения о газе
16:23 27.09.2021 |
МИД Украины инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за решения Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с российским "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.
Об этом говорится в обнародованном 27 сентября заявлении МИД Украины, сообщает "Европейская правда".
"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям", - заявило украинское министерство.
В МИД настаивают, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.
МИД "с грустью отмечает", что это решение наносит ущерб "позитивным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто".
29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с сопредседательством глав МИД двух стран.
Из-за венгерско-российского газового соглашения МИД инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок, поскольку соглашение "будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия", подчеркнули в министерстве.
Когда состоится перенесенное заседание, в МИД не уточнили.
Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.
Подписание долгосрочного контракта о поставках российского газа до конца 2036 между правительством Венгрии и российским "Газпромом" ожидается 27 сентября. Глава "Газпрома" Алексея Миллера должен прибыть для подписания в Будапешт.
О договоренности между Москвой и Будапештом стало известно в конце августа.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что соглашение с "Газпромом" рассчитана на 15 лет, с возможностью изменить закупленные объемы через 10 лет.
Согласно договору, "Газпром" будет ежегодно отгружать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 млрд кубометров через Австрию.
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