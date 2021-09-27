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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Газпром» максимизировал закачку в хранилища Европы

12:37 27.09.2021 |

Новости ТЭК

 

Закачка природного газа в используемые «Газпромом» хранилища Северо-Запада Европы снова находится на довольно высоком уровне - после того, как этим летом запасы не восстанавливались, а тратились на покрытие текущего высокого спроса покупателей и компенсацию выбытия транзита по остановленным на ремонт газопроводам, сообщает «Интерфакс».

При этом агентство отмечает, что до конца сезона закачки осталось около месяца и даже усиленными темпами уже не удастся довести запасы в ПХГ до удовлетворительного уровня.

За газовые сутки 25 сентября объем закачки в эти объекты достиг максимального уровня за последние почти два месяца (с 29 июля), свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

На данный момент идет закачка в три ПХГ: в Германии «Реден» (заполнено на 5,45%) и «Йемгум» (доля «Газпрома» заполнена на 66,76%), «Бергермеер» (25%) в Нидерландах. Закачка в эти объекты растет ровно со второй половины сентября - с 16 числа - и к настоящему моменту достигла максимума. В выходные дни закачка выросла еще сильнее (почти в два раза к уровню обычной закачки для этих дней), так как текущий спрос в системе снижается и высвобождается больше ресурсов для закачки газа в хранилища.

Не ведется ни закачка, ни отбор из хранилищ «Хайдах» (18,4%) в Австрии и «Катарина» (43,54%) в ФРГ.

«Газпром» также располагает мощностями хранилищ «Дамборжице» в Чехии и «Банатский Двор» в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe. «Газпром» также использует виртуальное хранение (организованного за счет коммерческого взаимодействия европейских контрагентов и применения различных финансовых инструментов), но информация об этих ресурсах не раскрывается никак.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии. Ноябрьский фьючерс на спотовый СПГ-индекс JKM Platts уже достиг $982 за тысячу кубометров. Индекс отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых франко-судном (DES) в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

После холодной зимы и рекордного отбора газа российские и европейские ПХГ сильно опустошены, но заполнение российских «подземок» для «Газпрома» - безусловный приоритет. В середине сентября компания сообщала, что закачка в ПХГ России продолжается в интенсивном режиме, и на нее (325 млн куб. м в сутки) уходит около четверти его текущей добычи (примерно 1,37 млрд куб. м в сутки).

В августе ресурсы газа «Газпрома» для закачки сокращались на фоне аварии на уренгойском заводе подготовки конденсата к транспортировке, который технологически связан с добычей газа в Надым-Пур-Тазовской газоносной провинции.

В целом по Европе, по итогам газовых суток 25 сентября, уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 73,48%. Это на 15,38 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. В сентябре темпы закачки газа в ПХГ находятся примерно на уровне среднемноголетних значений (уступают им всего около процентного пункта), однако этого совершенно недостаточно для доведения запасов в ПХГ до уровня, хотя бы близко соответствующего показателю прошлых лет.

Приток СПГ на терминалы региона в сентябре снижается к прошлогоднему уровню на 6%.

Спотовая цена газа в Европе после рывков в сторону $1000 за тысячу кубометров и резких отскоков в настоящее время стабилизировалась выше $800 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах стоит $827 за тысячу кубов.
По материалам: EnKorr
 

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