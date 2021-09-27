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Укртрансгаз: На очереди - запуск биржевых торгов нерастаможенным газом
09:24 27.09.2021 |
Акционерное общество «Укртрансгаз» привлекает все больше газотрейдеров, в том числе компаний-нерезидентов, к длительному хранению природного газа в украинских подземных газохранилищах: две трети закупленного ими газа растаможивались и реализовались в последние годы на газовом рынке Украины.
Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора АО «Укртрансгаз» Сергей Перелома, выступая 24 сентября на конференции «На пороге перемен: трансформация нефтегазового рынка Украины», которая состоялась в Одессе.
«По состоянию на 24 сентября, в подземные хранилища Украины закачано 18,6 млрд кубометров газа. Привлекаем к хранению газа в наших подземках также компании, специализирующиеся на его поставках в страны ЕС. Принимая во внимание то, что в последние годы до 62 процентов газа трейдеры-нерезиденты растаможивают и реализуют в Украине», - отметил Перелома.
По его словам, Укртрансгаз как оператор газохранилищ предлагает заказчикам услуг хранить газ в режиме «таможенный склад» до 1095 дней, использовать газ в подземках как залог и торговать растаможенным газом в хранилищах через электронную платформу Украинской энергобиржи. Удалось в разы увеличить количество иностранных заказчиков услуг, которые только в прошлом году принесли в бюджет компании 1,5 млрд грн.
Причем 28 процентов газа в украинских подземках, констатировал Перелома, иностранные трейдеры сохраняют больше года.
Между тем, подчеркнул и.о. гендиректора АО «Укртрансгаз», мы продолжаем расширять портфолио услуг, создавая новые возможности для международных клиентов и партнеров. В частности, обеспечиваем доступ к подземным хранилищам по сниженным тарифам, быстрое таможенное оформление и прозрачность торговых операций на биржевых торгах.
«На очереди - запуск биржевых торгов нерастаможенным газом. На сегодня механизм торгов проходит финальное тестирование с тем, чтобы еще этой осенью услуга стала доступной для наших клиентов-нерезидентов», - резюмировал Перелома.
В обсуждении проблематики отечественного энергобизнеса на конференции также выступили заместитель председателя Биржевого комитета Украинской энергетической биржи Инна Щербина, аналитик газового рынка ExPRo Consulting Михаил Свищо, директор ООО «УК Инжиниринг» Вячеслав Мовчан и другие участники.
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