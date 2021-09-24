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В Польше построят первые в ЕС малые модульные атомные реакторы
15:46 24.09.2021 |
На днях две польские компании независимо друг от друга заключили два договора о взаимопонимании с иностранными производителями малых модульных атомных реакторов о постройке в стране первых в ЕС решения подобного типа. Польша станет пионером новой атомной энергетики в регионе, обещая ввести в строй первый SMR-реактор к 2029 году.
Сегодня Польша в основном полагается на угольную электрогенерацию. Курс на декарбонизацию требует скорейшего закрытия угольных электростанций, что подкреплено огромными штрафами для Польши со стороны ЕС. Выход может быть найден в переоборудовании угольных электростанций под производство электричества с помощью небольших модульных АЭС. На предприятии можно будет установить от 4 до 12 модулей и продолжить работу в развёрнутой инфраструктуре и даже с тем же персоналом, прошедшим несложный курс обучения.
Малые модульные атомные реакторы сегодня активно разрабатываются как буфер для систем возобновляемой энергетики, поскольку они позволяют гибко регулировать мощность генерации в широком диапазоне. Также малые реакторы перспективны для регионов, где невозможно подвести линии единой энергосистемы. Такие реакторы разрабатывают в США, Японии, Китае и в России. Например, до 2024 года «Росатом» получит на разработку малых модульных реакторов до 80 млрд рублей, что позволит ему захватить до 20 % мирового рынка подобных реакторов.
Польские компании выбрали американских и японских разработчиков. Иностранные компании не только построят реакторы, но также создадут цепочки поставок сырья и материалов для работы реакторов.
Один из меморандумов заключён между компаниями Cameco, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), GEH SMR Technologies Canada и Synthos Green Energy (SGE). Компания SGE является членом группы Synthos, одного из крупнейших производителей химического сырья в Польше, которая заинтересована в получении доступной по требованию, безуглеродной электроэнергии из надежного, специализированного источника. Этим источником станут японские реакторы BWRX-300.
Реакторы BWRX-300 называют кипящими, поскольку они охлаждаются за счёт естественной циркуляции воды и не требуют обязательного для классических АЭС охлаждающих насосов. Сертификацию BWRX-300 в США компания GE Hitachi Nuclear Energy начала зимой прошлого года. Поставкой урана для топлива и утилизацией отходов будет заниматься компания Cameco. Проект также активно рассматривается в Канаде и в результате может образоваться польско-канадское сотрудничество по экспорту наработок.
Второй меморандум о строительстве в Польше малых модульных реакторов подписан с американским стартапом NuScale Power. Заказчиком выступила польская компания KGHM Polska Miedź SA (KGHM) - производитель меди и серебра, а также консалтинговая компания PBE. Компания NuScale предлагает строить малые реакторы с мощностью одного модуля 77 МВт. В США компания NuScale Power уже приступила к строительству первого модуля в штате Айдахо. Этой технологией также заинтересовалась японская инжиниринговая компания IHI, которая порядка 60 лет занималась проектами для атомной энергетики (но свернула работы после аварии в Фукусиме).
NuScale Power и KGHM проведут анализ возможностей модернизации действующих в Польше угольных электростанций с переводом на модули NuScale Power. Поляки твёрдо намерены опереться на малые реакторы. Представители KGHM заявили, что они станут первыми в ЕС, когда в 2029 году введут в эксплуатацию первую в регионе АЭС на малых модульных реакторах. Добавим, ни одного работающего и сданного в эксплуатацию объекта по представленным выше проектам нет. Но с чего-то нужно начинать.
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