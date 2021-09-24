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АНАЛИТИКА

Бить «Газпром» вместе. Как Евросоюз будет выбираться из газовой ловушки

12:55 24.09.2021 |

Новости ТЭК

 Денис Стаджи / Деловая столица

Европейцы больше не хотят выступать в роли жертв российской жадности. Министры энергетики стран - членов ЕС обсудили план противодействия газовому шантажу России.

15 сентября биржевая цена на газ в Европе приблизилась к $1000 за 1 тыс. куб. м. Рост с начала года - в три раза. Следом подтянулась и биржевая цена за электроэнергию. В Германии она выросла с начала года больше, чем в два раза, до $130 за МВт*ч, в Великобритании - в 7 (!) раз, до $395 за МВт*ч. Для потребителей - и промышленности, и домохозяйств, - это аукнулось заметным повышением цен на электричество. Например, в Германии, где оно и так самое дорогое в Европе, ожидают 20% роста.

Сейчас доля ВИЭ в энергогенерации в среднем по ЕС едва превышает 20%, еще примерно 26% генерируют атомные электростанции, 23% - газовые. Потому рекордные цены на голубое топливо так встряхнули Европу перед началом зимы.

Очевидная причина кризиса - то, что российский экспортер-монополист газа "Газпром" просто не качает дополнительные объемы газа в Европу, чтобы заполнить хранилища перед началом отопительного сезона. Незатейливый газовый шантаж с целью заставить Германию и ЕС в целом дать разрешение на запуск "Северного потока - 2".

Однако европейцы больше не хотят выступать в роли жертв российской жадности. 17 сентября группа из более чем 40 евродепутатов потребовала от Еврокомиссии срочного расследования действий "Газпрома". Парламентарии обвинили российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск СП-2. Специальное письмо было написано по инициативе литовского евродепутата Андрюса Кубилиуса. Под ним подписались в том числе 14 депутатов из Польши. Обращение адресовали вице-председателю Европейской комиссии Маргрет Вестагер Хансен, ответственной за конкуренцию, и комиссару по вопросам энергетики Кадри Симпсон. В нем говорится, что необходимо срочно начать расследование по делу умышленных рыночных манипуляций со стороны "Газпрома" и нарушений правил ЕС, касающихся конкуренции. Речь идет об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен.

Трудно сказать, стал ли причиной этот демарш евродепутатов, но министры энергетики стран ЕС на встрече 22 сентября обсудили план противодействия газовому шантажу России. Некоторой неожиданностью стало то, что документ о совместных действиях разработала Испания - страна, которая меньше многих других рискует замерзнуть предстоящей зимой из-за нехватка газа.

Главная идея предложенного Мадридом документа - обеспечить независимость ЕС от российских поставок природного газа, а также повторения ситуации, при которой "Газпром" создает (или имеет такую возможность) искусственный дефицит на рынке, что приводит к росту цен на голубое топливо.

Как указывает издание The Times, в плане говорится, что ЕС должен готовиться, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем. А для этого переговоры о поставках газа должны проводиться не на уровне отдельных государств, а от имени всего ЕС. Также в документе сказано, что нынешняя ситуация на европейском газовом рынке "грозит инициативам по сокращению вредных выбросов" (углеродные квоты подорожали пропорционально ценам на топливо, что еще больше осложнило жизнь промышленным предприятиям), а также подрывает доверие к законодательству Европейского Союза в энергетической сфере.

Среди мер, которые предлагается принять, - установление верхнего предела цены на газ в ЕС, а также особое внимание запасанию газа в хранилищах. Что, как утверждается в плане, должно уберечь европейцев от рыночных колебаний цены на газ и давления со стороны России.

Испанию уже поддержали Франция и Италия, которые опасаются социальных протестов из-за роста цен на энергоносители для граждан. Теперь документ должны будут обсудить лидеры государств - членов ЕС на саммите в октябре.

Поможет, но не сразу

"Да, идея европейцев коллективно давить на "Газпром" - хорошая и правильная. Но она ничего не решит в краткосрочной перспективе. Здесь вся надежда на то, как работает европейская бюрократия - медленно, но верно, - сказал в комментарии "ДС" директор компании ExPro Gas&Oil Геннадий Кобаль. - То есть Европейская комиссия действительно может поменять правила игры на европейском газовом рынке, чтобы нынешний кризис не повторился. Но здесь надо понимать, что на самом деле ЕК будет определять правила игры для европейских газовых трейдеров - частных компаний. Потому что "Газпром" - не субъект европейского рынка и европейского регулирования, с ним работают коммерческие компании. А они могут и в суде защищаться, если европейские нормы будут для них проблемой. Но в целом, повторюсь, это правильная инициатива - только эффект от нее будет через пару-тройку лет".

"Я напомню, что после заявлений о завершении строительства СП-2 цены несколько стабилизировались на фоне ожидания увеличения поставок (чуть ниже $500), но довольно быстро вновь выросли, - сказал "ДС" старший аналитик украинского аналитического центра Esperio Ян Кароль. - Проблема не только в россиянах, но и в том, что сошлось сразу несколько причин. Производство СПГ во всем мире оказалось ниже ожиданий, основные его объемы поставляются в Азию, главным образом в Китай, где активно замещают уголь газом. Норвегия - еще один крупный поставщик газа на европейский рынок, - летом и в начале осени проводил профилактику добывающих мощностей. Чисто "Газпрому" можно приписать последний спекулятивный виток роста цен, когда оказалось что он планирует выкупить лишь небольшой объем на аукцион на дополнительную поставку. Но как-то принудить поставщика взять на себя дополнительные обязательства - нельзя".

Попытки поговорить и надавить

Надо сказать, что Россию пытались уговорить играть по правилам. 20 августа агентство Bloomberg процитировало старшего советника Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна, который от имени администрации Джо Байдена выразил беспокойство по поводу ограничений экспорта российского природного газа в Европу. А также выказал опасения, что "у некоторых европейских стран может попросту не хватить газа для того, чтобы отапливать жилые дома грядущей зимой, если она окажется холоднее обычного".

Также Хохштейн предположил, что это может быть политическим шагом, который Москва предпринимает, чтобы ускорить запуск газопровода "Северный поток - 2". "На самом деле газопроводы, пролегающие через Украину, обладают достаточной мощностью, чтобы обеспечивать газом Европу, - сказал Хохштейн. - Россия неоднократно заявляла, что у нее достаточно газа, чтобы обеспечить им Европу. Если это правда, ей следует это сделать, и ей следует сделать это как можно быстрее через Украину".

В Кремле интервью услышали и ответили устами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: пусть европейцы этот газ сперва купят, а потом мы его добудем и прокачаем в Европу.

При этом США и Польша продолжают давить с целью не допустить запуска СП-2. 22 сентября польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG. В польской компании считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора. Также польская сторона утверждает, что "положительное решение BNetzA поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены".

"В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока - 2" не смог избежать применения требований анбандлинга, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода. Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, что касается безопасности поставок и корпоративной структуры компании", - говорится в пресс-релизе PGNiG.

В свою очередь евродепутат Ежи Бузек, бывший премьер Польши, в интервью "Польскому радио" сказал, что если Nord Stream 2 будет нелегально запущен, то Европейская комиссия должна немедленно отреагировать. Сначала СП-2 должен получить разрешение от немецкого регулятора, а затем от Еврокомиссии. Речь идет о разделе собственников, прозрачности тарифов на поставку газа и доступе других компаний к трубопроводу, чтобы "Газпром" не мог его в полной мере использовать и контролировать.

А 23 сентября Палата представителей Конгресса США приняла поправки в оборонный бюджет относительно обязательного наложения санкций на "Северный поток - 2". Теперь очередь за Сенатом. Согласно этим поправкам, санкции можно будет ввести в отношении компании-оператора построенного газопровода. Тогда с ней не будут работать европейские компании, они не будут покупать газ, идущий по этому газопроводу.
 

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