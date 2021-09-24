Финансовые новости
- |
- 24.09.21
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупнейшее газовое хранилище «Газпрома» в Европе заполнено накануне зимы всего на 5%
12:49 24.09.2021 |
Крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.
Об этом сообщил исполнительный директор немецкой ассоциации операторов ПХГ Initiative Erdgasspeicher (INES) Себастьян Блешке, передает Deutsche Welle.
Газохранилище Rehden принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.
"Однако до начала отопительного сезона оно оказалось по сути пустым. А скорость его наполнения, по данным AFP, составляет сейчас лишь 0,06 процента в сутки", - отмечается в сообщении.
Как отмечается, это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать давление на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее безоговорочный разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.
При этом в целом хранилища газа В Германии заполнены в среднем на 64% (при суммарной мощности в 24 миллиарда кубометров). При этом в компании Uniper этот показатель составляет 88%.
По всей Европе газохранилища заполнены примерно на 71%, сообщило 20 сентября французское информационное агентство AFP со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) в Брюсселе. Это - существенно меньше, чем в прошлые годы, когда уровень заполнения обычно достигал или превышал 90%.
Как сообщалось, спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях.
С начала недели спотовые цены на газ в Европе превысили $900 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.
При этом рост цен на энергоносители в Европе до рекордных отметок, вызванный недостаточными поставками природного газа, приводит к снижению рентабельности ряда крупных промышленных предприятий, что может подорвать восстановление экономики региона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Проект Притула: На какие планы Банковой намекает поддержка «Голосом» закона об олигархах
|Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет
|Закон об олигархах. Зачем Зеленский показательно прогнул парламент под себя
|Что осталось от «антиахметовского» закона после 11 тысяч правок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада утвердила поддержку новосозданных фермерских хозяйств и молодых фермеров
|Бить «Газпром» вместе. Как Евросоюз будет выбираться из газовой ловушки
|Крупнейшее газовое хранилище «Газпрома» в Европе заполнено накануне зимы всего на 5%
|За прошедшую неделю (17-24 сентября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 26 коп./л, до 17,77грн/л
|Бензины в рознице 24 сентября подешевели, дизтопливо — подорожало
|За первую неделю работы ГИАГ обработала более 1300 разрешительных документов
Это интересно
|Tesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночью
|Microsoft представила Surface Laptop Studio — флагманский гибридный ноутбук с GeForce RTX и ценой от $1600
|Microsoft представила перо Surface Slim Pen 2 с тактильной обратной связью
|Microsoft представила Surface Pro 8 — флагманский планшет с Intel Core, 120-Гц экраном и внешним отсеком под дополнительный SSD
|Microsoft представила Surface Duo 2 — смартфон-книжку с двумя экранами, поддержкой 5G и Snapdragon 888
|Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры
|Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия