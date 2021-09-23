Цена газа в Европе предстоящей зимой временами будет выше, чем сейчас, но всё зависит от погоды - RWE

Цены на газ в Европе предстоящей зимой будут выше, чем сейчас, по крайней мере в определенные дни, считает глава RWE Supply&Trading Андрее Страке.

Причиной высоких цен на газ в Европе он назвал очень холодную и продолжительную зиму, что значительно истощило запасы.

"Наш (RWE - ИФ) уровень хранения газа в Европе выше, чем в среднем по региону. Но ценовой сигнал для хранения газа не так силен, потому что цена на газ сейчас выше, чем цена на декабрь. То есть, нужно платить за хранение газа вместо создания стоимости. Тем не менее, мы считаем, что цены в предстоящую зиму будут выше, чем сейчас, по крайней мере в определенные дни. Поэтому мы продолжим запасать газ по мере необходимости", - сказал топ-менеджер в беседе с "Интерфаксом" в кулуарах конференции Gastech.

Страке считает, что перспектива роста цен выше текущего уровня будет зависеть от того, какая будет зима. "Если зима будет нормальной, то газа будет достаточно. В случае теплой зимы цены значительно снизятся. Если зима окажется очень холодной и очень долгой, цены вырастут еще больше. И если одновременно будет высокий спрос со стороны Азии, Европа будет конкурировать за СПГ. В результате мы останемся в очень нестабильной ценовой среде", - отметил он.

"RWE имеет достаточное количество газа для своих клиентов. Кроме того, мы активно занимаемся торговлей, у нас много газа в хранилищах, и мы постоянно оптимизируем наш газовый портфель. Соответственно, мы в состоянии удовлетворить все потребности наших клиентов к предстоящей зиме", - подчеркнул представитель одного из крупнейших игроков на газовом рынке Европы.