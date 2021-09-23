Кабмин утвердил порядок обязательной продажи электроэнергии на электронных аукционах

Кабинет Министров на заседании 22 сентября утвердил порядок обязательной продажи электроэнергии производителями на электронных аукционах.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство энергетики.

"Отныне производители электрической энергии, независимо от формы собственности (кроме производителей, которым установлен «зеленый» тариф и производителей электрической энергии, которые по результатам аукциона приобрели право на поддержку), осуществляют продажу электрической энергии по двусторонним договорам исключительно на электронных аукционах", - сообщает министерство.

В Минэнерго отмечают, что таким образом создаются равные условия для торговли электрической энергией на рынке двусторонних договоров для всех категорий производителей электрической энергии.

«Новые правила будут стимулировать и производителей, и потребителей сосредоточиваться на долгосрочных контрактах. Потребители будут получать электроэнергию по стабильной цене в течение длительного периода, производители - возможность финансового сбалансирования предприятий и реализацию долгосрочных планов развития компаний», - отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Как сообщалось, с 1 сентября 2021 года все производители обязаны продавать электроэнергию на бирже.